Beto Lago: 'Está tudo errado no Sport; estratégia parece ser apostar em rezas e esperanças'

O Leão da Ilha soma apenas três pontos em 11 jogos; O rubro-negro necessitará de 14 vitórias nas próximas 27 partidas do campeonato para escapar do rebaixamento

O Sport encerra o Brasileiro na pausa para a Copa do Mundo de Clubes afundado na lanterna. Com apenas três pontos em 11 jogos, somando três empates e oito derrotas, o Leão se torna o time com o pior início de Série A na era dos pontos corridos. A amarga estatística revela um aproveitamento de apenas 9%. Para sair dessa situação desesperadora, o Sport necessitará de 14 vitórias em 27 partidas, uma meta ambiciosa, uma verdadeira “Missão Impossível”. Ontem, contra o Mirassol, o roteiro se repetiu: um time sem atitude, desorganizado e sem comprometimento. O treinador António Oliveira se mostra perdido em suas escolhas. Erra na escalação e nas mudanças. A derrota para um adversário que pouco ameaçou e sem apresentar um bom futebol, se torna o retrato fiel da fragilidade coletiva do Leão. O tempo parado, que deveria ser utilizado para ajustes e recuperação da confiança, está nas mãos de um técnico que não mostrou nenhum diferencial. Pior: minou os pontos positivos que restavam da era de Pepa. Hoje, o Sport atua com uma linha de cinco homens e dois volantes, que sofre gols com alarmante facilidade, e de uma pobreza ofensiva enorme. Em um Brasileirão, é amplamente sabido que a supremacia do meio-campo é fundamental para garantir vitórias. Mas, no rubro-negro, a estratégia parece ser apostar em “rezas e esperanças”. A frase do treinador, “só vai ficar aqui quem for comprometido com esta causa”, deixa claro que a situação está nas mãos de cada um. Está tudo errado. Principalmente, ele!





Um ponto que poderia ser mais

O Náutico trouxe um ponto de Natal após um jogo em que, apesar da expulsão precoce de Auremir, conseguiu se manter competitivo. Diante de um ABC que não assustou, a vitória parecia possível, destacando o trabalho do técnico Hélio dos Anjos, que tem mostrado competência mesmo com um elenco limitado. Contudo, em nova falha de gestão, a história se repetiu: o auxiliar Guilherme dos Anjos representou o clube na coletiva pós-jogo. A torcida quer ouvir a voz do técnico principal, não a do filho.





Tricolor em alta

O Santa Cruz continua trajetória invicta, registrando uma vitória importante sobre o Ferroviário/CE, em um Arruda com grande público. Jogo difícil. O Ferrim marcou duro e teve boas chances. No entanto, a equipe coral teve muita força no conjunto, segurança defensiva e o brilho individuais de jogadores como Geovany e Thiaguinho. O caminho para a classificação antecipada está se desenhando para o embalado Tricolor.





Invencível na temporada

Destaque especial para Marcelo Cabo. O treinador segue invicto na temporada. Iniciou o ano no Capital, do Distrito Federal, e, apesar da derrota nos pênaltis na final do Brasiliense, mantém uma trajetória impecável no Santa Cruz.