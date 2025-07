Beto Lago: 'É difícil acreditar que a reformulação desejada pelos dirigentes do Sport será plenamente atingida'

Mais reflexões

O Sport enfrenta um longo hiato até seu próximo confronto, marcado para os dias 12 ou 13 de julho, contra o Juventude, em Caxias do Sul. Este intervalo é uma espécie de quarentena forçada, motivada pela Copa do Mundo de Clubes, proporcionando 12 dias de férias antecipadas aos jogadores. A diretoria confia que o técnico António Oliveira conseguirá usar esse tempo para reorganizar a equipe e melhorar o desempenho do Leão na Série A. No entanto, a realidade parece traçar um cenário diferente. É difícil acreditar que a reformulação desejada pelos dirigentes será plenamente atingida.

[SAIBAMAIS]O trabalho do treinador tem se mostrado falho, refletindo uma desconexão tanto com o atual momento da equipe na competição quanto com a insatisfação de torcedores e a falta de confiança da imprensa. E mesmo que novos reforços possam chegar, será que eles são suficientes para evitar que o Sport continue flertando com a zona de rebaixamento? Se o resultado for positivo, estarei pronto para admitir que estou enganado e assumir minha posição na "fila do perdão". A humildade é um traço importante, e reconhecer erros é essencial e faz parte da minha vida. Por outro lado, se a situação se agravar, qual será a resposta da diretoria? Seguirá na ideia que o planejamento foi o correto? A saída de colaboradores essenciais, que começou com o diretor Guilherme Falcão e que ontem teve mais nomes, sugere que há problemas graves a serem abordados. Em um momento crucial para o futuro do clube, é necessário que esse período seja utilizado para reorientar as ideias e colocar o Leão em um trilho para o sucesso.

Vergonha na sede do Leão

Assim como fizemos uma crítica contundente à diretoria executiva do Náutico por sua negligência em áreas sociais, agora é hora de apontar o dedo ao Sport. As imagens da sede do clube, com andaimes se tornando parte da "decoração", telhado à vista no auditório e goteiras ao lado do nome do fundador Guilherme de Aquino, são alarmantes. Os sinais de descontentamento já foram indicados por muitos sócios, mas faltam respostas. É um chamado à ação: a preservação do patrimônio deve ser prioridade.

Um talento em crise

Neymar, sem dúvida, é um jogador excepcional. No entanto, a última performance com a camisa do Santos na atual edição do Brasileiro trouxe de volta o lado indisciplinado. No confronto na Vila Belmiro, sua atuação caracterizou-se pela provocação incessante aos atletas do Botafogo e à própria torcida carioca, além da falta de respeito ao árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES). O gol de mão foi um marco de um jogador que parece ter se perdido em meio à pressão de seu retorno, levantando questões sobre sua disciplina e foco.

O vandalismo e suas consequências

Tem hora que nem a torcida se ajuda. Copos foram arremessados em direção aos jogadores do Ferroviário, e o ônibus da equipe cearense atacado por vândalos após a partida. Atos irresponsáveis podem acarretar consequências severas para o Santa Cruz, incluindo perda de mando de campo ou restrição de público nos próximos jogos da Série D. Essas atitudes são inadmissíveis e pode colocar em risco o futuro do time na competição.