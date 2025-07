Beto Lago: 'Após a demissão de António Oliveira, qual o caminho da diretora do Sport?'

Na semana passada, em duas entrevistas, o presidente Yuri Romão valorizava o planejamento feito no futebol e diz que se fosse mudar de treinador toda vez que a torcida reclamar, iria mudar de técnico toda semana. Domingo, após a derrota para o Mirassol, o treinador diz que só vai ficar no Sport quem estiver comprometido com a causa. Na terça, o executivo de Futebol Thiago Gasparino garante o técnico, traz números para valorizar esse fato e que irá entregar um elenco com a cara dele. Ontem, uma nota oficial traz a demissão de António Oliveira. Contradições que foram marcas do futebol do Leão na temporada, mas pelo houve um pouco de sensatez com a saída do técnico português. E não faz mal a ninguém. Pelo que ele fez em campo e o que falou nas coletivas, a demissão até que demorou. Mesmo sendo de apenas quatro jogos. António Oliveira não teria condições nestes 30 dias de trabalho com o grupo conseguir resolver os problemas, muitos causados por ele mesmo. O Sport se afundaria na lanterna, com toda convicção. Agora, existem duas alternativas para o clube. Abre os cofres para trazer um grande treinador, além de jogadores que possam resolver rapidamente os problemas da equipe, incluindo aqui a demissão de alguns nomes. Ou se inicia um trabalho de reestruturação para que a queda para a Série B seja com mais dignidade, evitando um aumento exagerado na folha salarial e nos débitos futuros. Nestas duas opções, a diretoria precisa ser, mais do que nunca, transparente com seu torcedor. E você, torcedor, qual é a sua escolha? Apostar na recuperação com novos técnico e atletas ou aceitar a possibilidade do rebaixamento, mas com uma estrutura melhor preparada para o futuro?





Hoje, Carlo Ancelotti inicia sua jornada à frente da Seleção Brasileira, trazendo um novo ânimo ao torcedor que, finalmente, voltará a sintonizar os jogos e acompanhar os treinamentos. O desafio que se apresenta, no entanto, é se ele poderá fazer a diferença em relação aos treinadores que o antecederam, como Fernando Diniz e Dorival Júnior, ou até mesmo em relação a outros nomes brasileiros cogitados.





Sem vida fácil

O desafio para Ancelotti não será simples. Com poucos dias de treino e viagens que envolvem longas distâncias entre os países, ele lidará com condicionantes complicadas, como gramados difíceis e uma torcida agitada nas arquibancadas. O Equador ocupando a segunda posição na tabela, apenas dois pontos à frente da Canarinha. Será um teste e tanto para o novo comandante, com os olhos do mundo do futebol voltados para seu desempenho.

Defesa dando conta do recado

Um ponto merece destaque no Náutico. Mesmo com os problemas de elenco (peças de reposição e contusões), o sistema defensivo sofreu três gols nos sete jogos que teve o técnico Hélio dos Anjos no comando – nas derrotas por 2x1 para o CSA e 1x0 para a Ponte Preta. Contudo, para as próximas fases da competição, é crucial que o treinador ganhe reforços: um zagueiro, um lateral esquerdo e um volante são prioridades para sustentar a competitividade da equipe.