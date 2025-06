Após recesso, Sport terá reapresentação com mudanças previstas sob o comando de Daniel Paulista

O treinador começa novo ciclo no Rubro-Negro com foco em ajustes por recuperação na temporada

Após 13 dias de pausa desde a última partida, na derrota por 1 a 0 para o Mirassol, chega a hora de o elenco do Sport voltar aos trabalhos, nesta sexta-feira (13), iniciando uma nova fase rubro-negra sob o comando do técnico Daniel Paulista. Depois do período de recesso, concedido durante a paralisação do Campeonato Brasileiro por conta do Mundial de Clubes da FIFA, o Leão terá cerca de um mês de preparação até voltar a campo.





O próximo compromisso da equipe será no dia 13 de julho, contra o Juventude, fora de casa, no estádio Alfredo Jaconi, pela 12ª rodada da Série A. Até lá, Daniel Paulista terá tempo para fazer observações precisas do elenco, implementar seu modelo de jogo e, principalmente, apontar fragilidades para buscar reforços. A expectativa é que o time leonino reencontre o caminho das vitórias para tentar sair da amarga lanterna do Brasileirão.





O comandante também retorna à Ilha do Retiro com a missão de reestruturar o time e resgatar a confiança da torcida rubro-negra. Um dos primeiros ajustes deve ser tático: a tendência, conforme o próprio Daniel adiantou em coletiva de apresentação, é que o Sport volte a atuar com quatro defensores, deixando de lado a formação com três zagueiros utilizada na curta passagem do ex-técnico António Oliveira.





Com um elenco ainda em avaliação e com a janela de transferências prestes a abrir no dia 10 de julho, o técnico terá a oportunidade de observar de perto quem pode ser útil no novo ciclo e quais posições ainda carecem de reforços. A promessa é de uma equipe mais equilibrada e ajustada às características dos jogadores disponíveis.





O tempo de preparação pode ser valioso em meio a um cenário que exige recuperação urgente na temporada. Atualmente, o Sport só soma três pontos no Brasileirão, na 20ª colocação, e com o mata-mata da Copa do Nordeste batendo na porta. Para se manter vivo no ano, precisá reagir.