Após recesso, elenco do Sport inicia intertemporada com Daniel Paulista

De volta aos trabalhos! Na tarde desta sexta-feira (13), o elenco do Sport se reapresentou no CT José de Andrade Médicis, marcando o fim do recesso e o início da intertemporada leonina. Após 13 dias de pausa desde a última partida, o retorno do grupo marcou o primeiro contato com o técnico Daniel Paulista, que inicia um novo ciclo no Rubro-Negro.





Nos primeiros dias das atividades, os jogadores passaram por exames médicos, avaliações físicas e testes conduzidos em conjunto pelo departamento médico e de preparação física do clube. A partir da próxima segunda-feira (16), o foco se volta ao campo, com o início das atividades técnicas e táticas sob orientação da nova comissão técnica.

Com a paralisação do Campeonato Brasileiro devido à disputa do Mundial de Clubes da FIFA, o Leão terá cerca de um mês de preparação até o reencontro com a competição nacional. O próximo compromisso oficial será apenas em 13 de julho, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, pela 12ª rodada da Série A.

Elenco reapresentado! %uD83D%uDD0B Dia de primeiro contato com Daniel Paulista e também de reencontros com quem já trabalhou com o treinador. Vamos juntos! pic.twitter.com/r5nj3ygy4v %u2014 Sport Club do Recife (@sportrecife) June 13, 2025

Esse período sem jogos será essencial para que Daniel Paulista tenha tempo de avaliar o elenco com profundidade, ajustar erros, definir um modelo de jogo mais competitivo e apontar eventuais carências que possam ser supridas com reforços.