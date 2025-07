Após quatro jogos, Sport demite o técnico português António Oliveira

O Sport anunciou oficialmente nesta quarta-feira (4) a saída do técnico português António Oliveira. A decisão pelo desligamento do treinador ocorreu após reuniões entre a diretoria de futebol e o profissional. António Oliveira deixa o clube rubro-negro após apenas quatro jogos, com três derrotas e um empate. A equipe segue afundada na lanterna do Brasileirão, com apenas três pontos em 11 jogos a a pior campanha em 11 rodadas da história dos Pontos Corridos - de 2003 para cá. O Sport anunciou oficialmente nesta quarta-feira (4) a saída do técnico português António Oliveira. A decisão pelo desligamento do treinador ocorreu após reuniões entre a diretoria de futebol e o profissional. António Oliveira deixa o clube rubro-negro após apenas quatro jogos, com três derrotas e um empate. A equipe segue afundada na lanterna do Brasileirão, com apenas três pontos em 11 jogos a a pior campanha em 11 rodadas da história dos Pontos Corridos - de 2003 para cá.





[SAIBAMAIS]Mesmo com o terrível aprovetamento, a decisão causou certa surpresa, uma vez que no dia anterior, o executivo de futebol Thiago Gasparino concedeu entrevista coletiva, dando respaldo ao treinador. Porém, segundo o comunicado publicado pelo clube leonino, a escolha se deu pela necessidade de um ajuste de rota no comando técnico. Também foram desligados os auxiliares Felipe Zílio, Diego Favarin, Vitor Couto e Fábio Miguel.

O executivo de futebol do Sport havia afirmado que António teria uma intertemporada até o confronto contra o Juventude para ajustar os erros que a equipe vinha cometendo e, enfim, implementar seu modelo de jogo. Gasparino destacou que o principal desafio era, a curto prazo, buscar equilíbrio dentro do elenco, já que o grupo havia sido montado com características bem diferentes do modelo de jogo que o técnico português costuma adotar.





Desde a chegada de António Oliveira, o discurso dentro do clube passava por evolução. Segundo Thiago Gasparino, dados comprovavam uma crescente no aspecto físico e na intensidade dos treinos, embora os resultados dentro de campo ainda não tivessem aparecido.





O português, inclusive, bateu um recorde negativo. Ele superou o desempenho do técnico Guto Ferreira em 2024, que havia durado apenas cinco jogos no comando do Sport na Série B do ano passado.





António Oliveira foi anunciado oficialmente pelo Sport no dia 9 de maio, em substituição ao compatriota Pepa. Agora, na pausa de 40 dias do Campeonato Brasileiro, o Sport vai atrás do terceiro técnico no ano, na tentativa de ainda salvar a temporada.





O Sport Club do Recife informa que, após reuniões realizadas na manhã desta quarta-feira (04) entre a diretoria de futebol e o técnico António Oliveira, definiu-se pela necessidade de um ajuste de rota no comando técnico da equipe principal.



Desta forma, o Clube comunica%u2026 pic.twitter.com/AqxO178t9j %u2014 Sport Club do Recife (@sportrecife) June 4, 2025

VEJA A NOTA DO SPORT

O Sport Club do Recife informa que, após reuniões realizadas na manhã desta quarta-feira (04) entre a diretoria de futebol e o técnico António Oliveira, definiu-se pela necessidade de um ajuste de rota no comando técnico da equipe principal.





Desta forma, o Clube comunica oficialmente o desligamento do treinador António Oliveira e de sua comissão técnica, composta pelos auxiliares Felipe Zílio, Diego Favarin, Vitor Couto e Fábio Miguel.





O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, desejando sucesso em seus futuros desafios.