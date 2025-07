António Oliveira tem pior início dos últimos 10 treinadores do Sport; veja números

[SAIBAMAIS] O português soma o pior início dos últimos 10 técnicos que o Sport teve sob seu comando nos três anos anteriores. Embora, a complexidade das partidas seja um nível acima, pelo nível que demanda a Série A, os números são abaixo do esperado pela torcida rubro-negra.





Desde 2022, os treinadores que tiveram melhor aproveitamento em seu início pelo Sport, foram: Umberto Louzer (2021), Gilmar Dal Pozzo (2022) e Enderson Moreira (2023). António tem o pior aproveitamento, junto a Gustavo Florentin, porém com um saldo de gols menor.





Melhores inícios dos últimos oito treinadores do Sport:

1. Dal Pozzo (2022) - três vitórias e um empate- 83,33% de aproveitamento - 10 gols marcados e apenas um sofrido

Íbis 0 x 4 Sport - Pernambucano

Sport 3 x 0 Floresta - Copa do Nordeste

CSA (1) 0 x 0 (3) Sport - Copa do Nordeste

Sport 3 x 1 CRB - Copa do Nordeste





2. Enderson Moreira (2023)- Três vitórias e um empate - 83,33% de aproveitamento - sete gols marcados e dois sofridos





Maguary 1 x 1 Sport - Pernambucano

Sport 2 x 0 Petrolina - Pernambucano

Salgueiro 1 x 2 Sport - Pernambucano

Sport 2 x 0 ABC - Copa do Nordeste

3. Umberto Louzer (2021) - Três vitórias e um empate - 83,33% de aproveitamento - Seis gols marcados e um sofrido





Retrô 0 x 1 Sport - Pernambucano

Sport 3 x 0 Náutico - Pernambucano

Sport 1 x 0 Salgueiro - Pernambucano

Sport 1 x 1 Náutico - Pernambucano

4. Mariano Soso (2024)- Três vitórias e uma derrota - 75% de aproveitamento - seis gols marcados e cinco sofridos





Petrolina 0 x 1 Sport - Pernambucano

Sport 2 x 4 Retrô- Pernambucano

Sport 2 x 1 Santa Cruz- Pernambucano

Maguary 0 x 1 Sport- Pernambucano





5. Pepa (2024) - Duas vitórias e dois empates- 66,66% de aproveitamento - Seis gols marcados e dois sofridos





Avaí 0 x 2 Sport - Série B

CRB 1 x 1 Sport - Série B

Sport 2 x 0 CRB - Série B

Avaí 1 x 1 Sport - Série B





6. Claudinei Oliveira (2022) - duas vitórias, um empate e uma derrota - 58,33% de aproveitamento - oito gols marcados e seis sofridos





Sport 2 x 1 Guarani - Série B

Sport 1 x 1 Criciúma - Série B

Ituano 4 x 1 Sport - Série B

Sport 4 x 0 CSA - Série B





7. Lisca (2022) - Uma vitória e três empates - 50% de aproveitamento - dois gols marcados e nenhum sofrido

Vasco 0 x 0 Sport - Série B

Sport 2 x 0 Londrina - Série B

Operário-PR 0 x 0 Sport - Série B

Sport 0 x 0 Vila Nova - Série B





8. Guto ferreira (2024) - Uma vitória, um empate e duas derrotas - 33,33% de aproveitamento - quatro gols marcados e cinco sofridos

Santos 1 x 1 Sport - Série B

Sport 3 x 2 Amazonas - Série B

Vila Nova 2 x 0 Sport - Série B

Sport 0 x 1 Coritiba - Série B

9. Gustavo Florentin (2021) - Um empate e três derrotas - 8,33% de aproveitamento - Nenhum gol marcado e cinco sofridos

Athletico-PR 0 x 0 Sport - Série A

Sport 0 x 1 Internacional - Série A

Atlético Mineiro 3 x 0 Sport - Série A

Sport 0 x 1 Fortaleza- Série A





10. António Oliveira (2025) - Um empate e três derrotas - 8,33% de aproveitamento - Um gol marcado e oito sofridos





Sport 0 x 4 Cruzeiro - Série A

Ceará 2 x 0 Sport - Série A

Sport 1 x 1 Internacional - Série A

Mirassol 1 x 0 Sport - Série A









O Sport volta a campo apenas daqui a 39 dias, onde enfrenta o Juventude pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão. A partida acontece no Estádio Alfredo Jaconi e coloca a frente o lanterna e o vice-lanterna da competição, porém com cinco pontos de diferença entre eles.





A fase do Sport não é nada boa na temporada. O Leão da Ilha alcançou a pior campanha da história do Brasileirão com apenas três pontos conquistados em 12 partidas. O time rubro-negro é o lanterna da Série A do Brasileiro, a sete pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento. O atual técnico do Sport, António Oliveira, soma apenas 8,33% de aproveitamento em seus primeiros quatro jogos a frente do clube.