Rodrigues ou Vinícius Silva? Marcelo Cabo comenta briga por vaga no time titular do Santa Cruz

Disputa por titularidade. O técnico Marcelo Cabo comentou sobre a disputa por posição entre os laterais-esquerdos Vinícius Silva e Rodrigues pela titularidade do Santa Cruz. Em meio à preparação para a sequência da Série D, o treinador valorizou as diferentes características dos dois jogadores e sinalizou possíveis mudanças pontuais na equipe titular.





"Rodrigues vinha jogando comigo todos os jogos, mas o Vinicius está crescendo nos treinamentos. Ele voltou de lesão e tem mostrado muita força defensiva", afirmou Cabo. Segundo o comandante coral, Vinícius Silva entrega uma sustentação defensiva importante ao time, destacando-se nos duelos, no jogo aéreo e na capacidade de avançar com vigor físico até o último terço do campo.





Por outro lado, Rodrigues oferece um perfil mais construtor, com maior capacidade de organizar jogadas no segundo terço do campo. "São características diferentes, é preciso entender o que cada um pode me entregar em cada jogo", explicou o treinador.





Marcelo Cabo reforçou que o Santa Cruz tem uma base consolidada, mas que mudanças pontuais poderão ocorrer ao longo da competição, de acordo com a estratégia para cada adversário. O técnico reforça o clima de competitividade interna no Arruda e mostra que a briga por posições segue intensa no elenco tricolor.