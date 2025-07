Thiago Galhardo segue à risca meta pessoal de participações de gols pelo Santa Cruz na Série D

Meta sendo cumprida! Principal reforço da temporada, o centroavante Thiago Galhardo vem sendo peça-chave no ataque do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro. Com sete partidas disputadas e quatro gols marcados na Quarta Divisão, o jogador já atinge a meta pessoal que havia estabelecido logo em sua chegada ao clube: participar diretamente de um gol a cada duas partidas. Meta sendo cumprida! Principal reforço da temporada, o centroavante Thiago Galhardo vem sendo peça-chave no ataque do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro. Com sete partidas disputadas e quatro gols marcados na Quarta Divisão, o jogador já atinge a meta pessoal que havia estabelecido logo em sua chegada ao clube: participar diretamente de um gol a cada duas partidas.





Os gols de Galhardo foram marcados contra Ferroviário-CE, América-RN (duas vezes) e Horizonte-CE, demonstrando regularidade e faro de gol em momentos importantes para o Tricolor. Vale lembrar, que o atacante foi poupado da partida contra o Sousa-PB, por causa de um incômodo muscular.





“Minha meta é: a cada dois jogos, participar de um gol — a cada 180 minutos. Vale assistência, óbvio. Acho que o gol é muito importante, mas a assistência é ainda mais”, declarou o atacante em sua apresentação. “Hoje, a minha conta são 24 jogos para chegar à final e 20 para o acesso. Nisso, você tem que participar de 10 gols.”





A meta de Galhardo é baseada em números e objetivos claros: chegar a 10 participações em gols em até 20 partidas para ajudar o Santa Cruz no caminho rumo ao acesso. O atacante já soma quatro participações diretas em apenas sete jogos, com uma média superior à prevista inicialmente.





Caso mantenha o ritmo, Thiago Galhardo não só continuará cumprindo sua meta pessoal como também se consolidará como um dos protagonistas da Cobra Coral na busca pelo retorno à Série C.





Série D

O Tricolor agora foca na próxima rodada, quando jogará novamente no Arruda e buscará a reabilitação diante da torcida. Apesar da derrota, a Cobra Coral se mantém na liderança do Grupo A3, com 19 pontos. O Santa Cruz volta a campo no próximo domingo (15), às 17h, para enfrentar o Sousa-PB, no Estádio do Arruda.