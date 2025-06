Thiago Galhardo homenageia torcedor símbolo e celebra com cadeirantes triunfo do Santa Cruz

Centroavante tricolor marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Sousa-PB, pela Série D, e protagonizou momentos de emoção no estádio do Arruda

Dia especial. O Santa Cruz venceu o Sousa por 2 a 0 neste último domingo (15), no estádio do Arruda, em partida válida pela 9ª rodada da Série D do Brasileiro. Os gols tricolor foram marcados por Thiaguinho e Thiago Galhardo. O centroavante viveu um dia de protagonismo dentro e fora de campo. Dia especial. O Santa Cruz venceu o Sousa por 2 a 0 neste último domingo (15), no estádio do Arruda, em partida válida pela 9ª rodada da Série D do Brasileiro. Os gols tricolor foram marcados por Thiaguinho e Thiago Galhardo. O centroavante viveu um dia de protagonismo dentro e fora de campo.





[SAIBAMAIS]Autor do primeiro gol da partida, Galhardo balançou as redes em cobrança de pênalti e homenageou o torcedor símbolo do clube, “Super Santa”, falecido no fim de 2024. Na comemoração, o camisa 9 colocou um capacete que era utilizado pelo torcedor em seus trajes tradicionais, arrancando aplausos e emoção das arquibancadas.





“Hoje tinha um torcedor (Super Santa) lá do céu olhando para nós. A filha dele entrou comigo. Na sexta-feira, pude participar de um programa, me emocionei bastante. Por ser pai, por saber da história. Só me pediram para participar do programa e do nada tinha toda uma coisa envolvida. Feliz de estar aqui hoje, prometer um gol e cumprir. E poder usar aquele capacete, já que ele era um torcedor símbolo do clube. Eu espero que possa ter relembrado em alguns minutos, que eu pude registrar com aquela comemoração”, disse o centroavante.





Após o apito final, o centroavante voltou a chamar a atenção por outro gesto. Durante a tradicional festa entre jogadores e torcedores, Galhardo foi até o setor reservado a cadeirantes no Arruda para comemorar a vitória com os presentes. Entre eles estava Claudino Lira, torcedor do Santa Cruz que se tornou cadeirante após um acidente e retornou ao estádio justamente no dia de seu aniversário, em um reencontro marcado por emoção.

Com atuações consistentes e gestos de identificação com a torcida, Thiago Galhardo vem se consolidando como uma das referências do elenco coral nesta temporada da Série D.