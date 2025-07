'Vamos classificar em primeiro', garante Thiago Galhardo após derrota do Santa Cruz na Série D

O Santa Cruz conheceu seu primeiro revés na Série D do Campeonato Brasileiro Em entrevista após a derrota para o Ferroviário-CE, por 3 a 1, no estádio Presidente Vargas, o centroavante Thiago Galhardo avaliou a atuação da equipe e elogiou a postura do adversário cearense. Para o atacante, o time coral fez um bom jogo, apesar de não apresentar a mesma intensidade dos confrontos anteriores. O Santa Cruz conheceu seu primeiro revés na Série D do Campeonato Brasileiro Em entrevista após a derrota para o Ferroviário-CE, por 3 a 1, no estádio Presidente Vargas, o centroavante Thiago Galhardo avaliou a atuação da equipe e elogiou a postura do adversário cearense. Para o atacante, o time coral fez um bom jogo, apesar de não apresentar a mesma intensidade dos confrontos anteriores.





"Eu não acho que fizemos um jogo muito abaixo. Acho que fizemos um jogo bom. Mas temos que parabenizar o Ferroviário-CE também, aqui dentro eles foram homens, jogando de igual para igual. Lá, eles foram muito abaixo, foram covardes, se esconderam e se omitiram", comentou o jogador, ressaltando a diferença de postura do rival em casa e fora.





“Acho que não tivemos a personalidade que tivemos nos sete jogos atrás de colocar a bola no chão”, acrescentou.





Apesar das dificuldades, o centroavante mantém a confiança para os próximos desafios.“Temos quatro jogos em casa, tenho certeza absoluta e posso garantir para o torcedor do Santa Cruz que vamos classificar em primeiro. Estar em primeiro ou em quarto geral, dá no mesmo, porque você decide em casa”, concluiu.

Apesar da derrota, a Cobra Coral se mantém na liderança do Grupo A3, com 19 pontos. O Santa Cruz volta a campo no próximo domingo (15), às 17h, para enfrentar o Sousa-PB, no Estádio do Arruda.