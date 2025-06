Técnico do Santa Cruz defende Felipe Alves após erro em saída de bola: 'Tem minha total confiança'

Após erro com os pés, Felipe Alves é vaiado, mas Marcelo Cabo sai em defesa do arqueiro que é tido como uma das liderança do elenco

Apesar da vitória por 2 a 0 sobre o Sousa-PB, o goleiro Felipe Alves foi alvo de críticas e vaias da torcida do Santa Cruz após cometer um erro grave em saída de bola. O lance, que quase comprometeu o bom desempenho da equipe, aconteceu aos 19 minutos, quando o arqueiro tentou um passe curto e acabou entregando a bola nos pés de Luis Henrique. O atacante do time paraibano cruzou para Ian Augusto, que finalizou com o gol aberto, mas a bola explodiu no travessão, aliviando os tricolores no Arruda.





A falha gerou revolta imediata nas arquibancadas do Arruda. Parte da torcida vaiou o goleiro durante o restante do primeiro tempo, evidenciando a insatisfação com o estilo de jogo que envolve o uso frequente dos pés por parte de Felipe Alves.





Durante a coletiva, o técnico Marcelo Cabo foi questionado sobre o lance e saiu em defesa do atleta, destacando sua importância no esquema tático da equipe. “Eu só peço tranquilidade a todos. O Felipe é o cara que mais ajuda na construção de jogo. Claro que ele vai errar”, disse Cabo, reforçando a confiança no goleiro.





O treinador reconheceu o risco envolvido no modelo de saída curta desde a defesa, mas afirmou que os benefícios são maiores que os prejuízos. “Talvez essa seja a primeira ou a segunda vez que ele errou. A gente usa muito a saída com goleiro. Eu digo aos meus jogadores que quando errar, danasse. Corre atrás da bola”, explicou.





Apesar da pressão vinda das arquibancadas, Cabo garantiu que não mudará o estilo de jogo da equipe. “Eu não vou deixar de fazer aquilo porque o Felipe errou uma bola. Isso já nos ajudou muito, até nos transformou em gol. Então, é ter convicção”, destacou.





Por fim, o técnico elogiou a liderança de Felipe Alves e reforçou sua total confiança no arqueiro. “O Felipe é um goleiro experiente, um pilar dentro do nosso grupo, dentro e fora de campo. Tem minha total confiança para continuar fazendo o que faz”, finalizou.