Desatenção? Sequência de gols sofridos logo após marcar preocupa o Santa Cruz na Série D

Desatenção. O Santa Cruz tem demonstrado dificuldade em manter a concentração logo após marcar gols, fato que tem comprometido o desempenho da equipe em partidas recentes. Nas últimas partidas, a Cobra Coral sofreu gols em um curto intervalo de tempo após sair na frente no placar.





No duelo contra o América-RN, Thiago Galhardo marcou para o Santa Cruz aos 40 minutos do primeiro tempo, mas, logo aos oito minutos da etapa final, Souza marcou para os potiguares. Situação semelhante ocorreu contra o Central, quando Thiaguinho colocou o Santa Cruz na frente aos quatro minutos do segundo tempo, mas Kauê fez o tento para o adversário aos oito minutos.





A repetição do problema ficou clara também nos confrontos contra o Ferroviário. No primeiro jogo, Thiaguinho marcou aos 23 minutos do segundo tempo, e Kevin Rivas balançou as redes dois minutos depois. No segundo encontro, Thiago Galhardo marcou aos 13 minutos do primeiro tempo, mas Ciel deixou tudo igual para o Ferroviário aos 15 minutos.





O técnico Marcelo Cabo comentou sobre essa situação. "Claro, a gente fica muito triste pela circunstância que foi o jogo. A gente faz o 1 a 0, bem no jogo, e logo em seguida a gente toma um gol. Deu nem pra digerir o primeiro gol e a gente toma. A gente precisa amadurecer isso", avaliou.





A sequência evidencia uma queda de rendimento e concentração do Santa Cruz logo após o time conseguir o gol, fato que pode comprometer a campanha do clube, principalmente, durante os jogos do mata-mata.