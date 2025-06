Santa Cruz x Sousa-PB: veja onde assistir ao vivo com imagens e de forma gratuita

No estádio do Arruda, Santa Cruz encara o Sousa-PB pela Série D

Em confronto válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o Santa Cruz entra em campo neste domingo (15), às 17h30, para enfrentar o Sousa-PB, no Estádio do Arruda. A partida será transmitida ao vivo e gratuitamente, com imagens, pelo canal TV Coral, no YouTube.





Líder isolado do Grupo A3 com 19 pontos, o Tricolor do Arruda busca retomar o caminho das vitórias após tropeço na rodada anterior. Sob o comando do técnico Marcelo Cabo, a equipe pernambucana aposta na força de sua torcida e no bom desempenho dentro de casa para manter a ponta da tabela e encaminhar a classificação para a próxima fase.





Do outro lado, o Sousa-PB tenta surpreender fora de casa para seguir sonhando com a vaga. Apesar da vitória sobre o América-RN na última rodada, o Dinossauro do Sertão ainda ocupa a penúltima colocação, com apenas 7 pontos, e amarga uma campanha ruim como visitante: são quatro jogos e quatro derrotas longe de seus domínios.





O duelo marca também o reencontro de duas tradicionais camisas do futebol nordestino, que vivem realidades distintas nesta Série D. O Santa Cruz, empurrado pela torcida, busca reafirmar sua força. Já o Sousa, pressionado por resultados, tenta quebrar a má fase longe de casa.





Serviço do jogo:

Partida: Santa Cruz x Sousa-PB

Data: Domingo, 15 de junho

Horário: 17h30

Local: Estádio do Arruda (Recife)

Transmissão: TV Coral (YouTube) – grátis e com imagens