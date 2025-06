Santa Cruz x Sousa-PB: onde assistir, horário e escalações da 9ª rodada da Série D

A Cobra Coral e o Dinossauro do Sertão se enfrentam neste domingo (15), às 17h, no estádio Arruda, pela nona rodada da Série D

Em busca de reação após a primeira derrota na Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz volta a campo neste domingo (15), às 17h, para enfrentar o Sousa-PB, no Estádio do Arruda. O confronto é válido pela nona rodada do Grupo A3 da competição e marca o reencontro da equipe pernambucana com sua torcida após a quebra da invencibilidade.





[SAIBAMAIS]A partir desta partida, o acesso ao Estádio do Arruda será permitido apenas mediante identificação por biometria facial. A medida, que passa a valer para todos os torcedores, tem como objetivo aumentar a segurança e o controle de entrada no estádio. O cadastro biométrico deve ser realizado exclusivamente pela plataforma da FutebolCard, de forma online. Sem o registro prévio, o torcedor não conseguirá acessar as dependências do estádio.





Líder isolado do grupo com 19 pontos, a Cobra Coral tenta mostrar que o tropeço da rodada anterior não passou de um ponto fora da curva. Sob o comando do técnico Marcelo Cabo, o Tricolor do Arruda aposta na força do elenco e no bom desempenho dentro de casa para ampliar sua vantagem na ponta da tabela.

“Temos o histórico de estar 100% de aproveitamento dentro de casa. Vamos buscar manter esse aproveitamento diante do nosso torcedor. Para que a gente consiga fazer uma grande partida e conquiste os três pontos”, disse o técnico Marcelo Cabo.





Para o duelo, o Santa Cruz segue com o desfalque do lateral-direito Israel, que ainda se recupera de uma lesão na lombar. Com isso, Toty deve ser mantido na equipe titular.





Do outro lado, o Sousa-PB chega ao Recife pressionado por resultados. Embora tenha vencido o América-RN na última rodada, o Dinossauro do Sertão ainda amarga a penúltima colocação no grupo, com apenas sete pontos conquistados. Além disso, a equipe paraibana ainda não somou nenhum ponto como visitante nesta Série D, são quatro jogos e quatro derrotas fora de casa.





O técnico Tardelly Abrantes, terceiro a comandar o time nesta edição da Série D, tenta manter a base do time que venceu na rodada anterior. O principal desfalque é o meia Pedro Lima, suspenso após expulsão.





FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ

Felipe Alves; Toty, Matheus Vinícius, Eurico e Rodrigues; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e William Júnior; Thiaguinho, Geovany Soares e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.





SOUSA-PB

Bruno Fuso; Iran, Marcelo Duarte, Uesles e Patrik Dias; João Rafael, Hebert Cristian e Diego Viana; Luis Henrique, Ian Augusto e Diego Ceará. Técnico: Tardelly Abrantes.





Local: Estádio do Arruda, no Recife

Horário: 17h

Árbitro: Josue Reis de Jesus Junior (BA)

Assistentes: Jose Daniel Torres de Araujo e Elaise Juliana Santana Ferreira (ambos do PE)

Transmissão: TV Coral (Youtube)