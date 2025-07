Santa Cruz x Ferroviário-CE: veja onde assistir ao vivo com imagens e de forma gratuita

Santa Cruz enfrenta Ferroviário-CE no Arruda com transmissão gratuita

Embalado pela liderança isolada e o apoio da torcida, o Santa Cruz recebe o Ferroviário-CE neste domingo (01), às 17h, no estádio do Arruda, em Recife, pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal oficial da TV Coral, no YouTube.





[SAIBAMAIS]O time tricolor vive sua melhor fase na competição. Com cinco vitórias e um empate, o Santa Cruz soma 16 pontos e ocupa a primeira colocação do Grupo A3 de forma invicta. Sob o comando do técnico Marcelo Cabo, a equipe busca ampliar a vantagem na ponta da tabela e dar mais um passo rumo à classificação para a próxima fase.





Do outro lado, o Ferroviário-CE chega motivado após vencer na rodada anterior. A equipe cearense é a quarta colocada do grupo, com nove pontos, mesma pontuação do Treze-PB, mas com vantagem no saldo de gols. O técnico Tiago Zorro aposta na experiência do atacante Ciel, que já balançou as redes sete vezes nesta temporada.





O confronto promete ser decisivo para a disputa pelas primeiras posições do grupo. Com casa cheia e em ótima fase, o Santa Cruz tenta manter o embalo e se isolar ainda mais na liderança, enquanto o Ferroviário busca consolidar-se no G4 e afastar os concorrentes diretos. O torcedor poderá acompanhar a partida de forma gratuita pelo canal oficial da TV Coral, no YouTube.





Serviço do jogo

Partida: Santa Cruz x Ferroviário-CE

Data: Domingo, 1º de junho

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Arruda, Recife-PE

Transmissão: TV Coral (YouTube), com imagens e acesso gratuito