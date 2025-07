Santa Cruz vence o Ferroviário em Arruda lotado e segue na liderança isolada do Grupo A3 da Série D

Deu Cobra Coral! Pela sétima rodada da Série D, o Santa Cruz recebeu o Ferroviário neste domingo (1º), em um Arruda lotado de tricolores, e venceu a equipe cearense pelo placar de 3 a 1. Com o resultado, o Tricolor segue isolado na liderança do Grupo A3 da competição, agora com 19 pontos. Deu Cobra Coral! Pela sétima rodada da Série D, o Santa Cruz recebeu o Ferroviário neste domingo (1º), em um Arruda lotado de tricolores, e venceu a equipe cearense pelo placar de 3 a 1. Com o resultado, o Tricolor segue isolado na liderança do Grupo A3 da competição, agora com 19 pontos.





[SAIBAMAIS]Os gols do Time do Povo foram marcados por Thiaguinho (2x) e Geovany. A Cobra Coral volta a campo no próximo domingo (8), às 17h30, novamente contra o Ferroviário, mas desta vez fora de casa, no Estádio Presidente Vargas.





O JOGO

O Santa Cruz tentou se soltar nos minutos iniciais, rodando a bola com paciência nos primeiros 20 minutos, mas encontrava dificuldades para furar a bem postada defesa do Ferroviário, que, ciente do poder ofensivo da Cobra Coral, optava por não se expor.

A primeira grande chance do Tricolor do Arruda surgiu aos 25 minutos, após lançamento preciso de Eurico na área. A bola encontrou o lateral Rodrigues, que, mesmo sem querer, desviou em direção ao gol e obrigou o goleiro adversário a fazer grande defesa, mandando para escanteio.

Na sequência, após a cobrança do escanteio, a zaga cearense afastou parcialmente o perigo, mas o Santa ficou com o rebote. Israel finalizou de fora da área, a bola desviou em Thiaguinho e o goleiro espalmou para o meio. No rebote, o próprio camisa 17 mostrou faro de artilheiro, aproveitou a sobra e mandou para o fundo das redes, abrindo o placar aos 26 minutos.

O gol incendiou a partida, deixando o jogo mais intenso. O Ferroviário tentou responder rapidamente e quase empatou aos 31 minutos, quando o experiente Ciel cobrou um escanteio fechado e acertou o travessão, assustando o goleiro Felipe Alves.

Mesmo com a pressão adversária, o Santa Cruz conseguiu controlar as ações e administrou a vantagem até o intervalo, encerrando o primeiro tempo em vantagem no placar jogando diante de sua torcida no Arruda.

SEGUNDO TEMPO





Na volta do intervalo, o Santa Cruz retornou mais objetivo, tentando manter o estilo ofensivo. No entanto, não conseguiu controlar a maioria das ações no meio de campo. O Ferroviário, por sua vez, necessitando do empate, buscou ter mais posse de bola, mas não conseguia transformar o domínio em chances reais de perigo.

Aos 20 minutos, o Tricolor do Arruda chegou com perigo. Willian Júnior recebeu na entrada da área, limpou a marcação e finalizou buscando o ângulo, mas acabou mandando por cima da meta, assustando o goleiro adversário.

A resposta do Ferroviário veio rapidamente, dois minutos depois. Em boa trama ofensiva, o time cearense exigiu grande defesa de Felipe Alves, que espalmou chute cruzado e manteve a vantagem coral.

Sem se abalar, o Santa voltou a atacar com eficiência. Balotelli viu a movimentação de Thiaguinho e lançou com precisão. O atacante tricolor invadiu a área e, cara a cara com o goleiro João Vitor, mostrou frieza ao dar um toque por cima, marcando seu segundo gol na partida e o segundo do Santa Cruz no jogo.

A partida seguiu movimentada, com os dois times buscando o gol. O Ferroviário respondeu de imediato. Após a retomada da partida, Kevin Rivas acertou um belo chute da intermediária, sem chances para Felipe Alves, diminuindo o placar.

Mesmo com o gol sofrido, o Santa Cruz manteve a concentração e buscava matar o jogo. E conseguiu. Aos 39 minutos da etapa final, Geovany recebeu pela esquerda, invadiu a área, puxou para o meio e acertou um chute colocado, estufando as redes e definindo a vitória tricolor no Arruda.

FICHA DO JOGO





SANTA CRUZ: Felipe Alves; Israel, Matheus Vinicius, Eurico e Rodrigues (Vinicius Silva); Wagner Balotelli, Jonatas Paulista (Lucas Bessa) e Willian Jr. (Vini Hora); Geovany, Thiaguinho (João Pedro) e Thiago Galhardo (William Alves). Técnico: Marcelo Cabo. FERROVIÁRIO: João Vitor; Kauê Leonardo (Rikelmy), Wesley Junio, Léo Paraíso e Ailton Santos (Pablo Alves); Ramires (Brayan), Kevin Rivas (Gabriel Moyses) e Gharib; Bryam (Kiuan), Felipe Cruz e Ciel. Técnico: Tiago Zorro.





Local: Estádio do Arruda, no Recife





Horário: 17h





Árbitro: Bruno Nogueira Prado (BA)





Assistentes: Dhiego Cavalcanti Pereira (PE) e Tulio de Farias Ribeiro Caldas (PE)





4º Árbitro: José Woshington da Silva (PE)





Gols: Thiaguinho (26'/1ºT) e (23'2ºT), Geovany (39'2ºT) ; Kevin Rivas (25'2ºT)





Cartões amarelos: Kauê Leonardo, Kevin Rivas (Ferroviário)





Público: 30.025





Renda: R$ 855.430,00