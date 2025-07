Santa Cruz: Thiago Galhardo se manifesta após episódio de ataque ao ônibus do Ferroviário

[SAIBAMAIS]Segundo o Ferroviário, o ônibus que transportava sua delegação foi alvo de um ataque com pedras após a saída do Estádio do Arruda em direção ao hotel onde a equipe estava hospedada no Recife. Ninguém ficou ferido. De acordo com o clube cearense, a ação violenta ocorreu mesmo com a presença de escolta da Polícia Militar de Pernambuco. No veículo estavam atletas, comissão técnica e membros do staff do Ferrão.





Thiago Galhardo esteva dentro do ônibus da delegação do Fortaleza que foi atacado no dia 22 de fevereiro de 2024, após um duelo entre os cearenses e o Sport pela Copa do Nordeste. A cerca de 8 km do estádio, o ônibus do tricolor cearense foi alvo de pedradas e bombas, deixando seis jogadores feridos, alguns com cortes no rosto e nos braços, exigindo atendimento hospitalar.









Confira a nota divulgada por Thiago Galhardo:





Diante do episódio lamentável ocorrido após a partida de ontem no Arruda, venho me solidarizar publicamente com todos os profissionais do Ferroviário que foram vítimas, diretas ou indiretas, desse ato de violência inaceitável.





O Santa Cruz é um clube de história gigante, de luta, paixão e, acima de tudo, respeito. Quem quer que tenha sido o responsável por isso não representa a nossa instituição, muito menos nossa torcida, que sempre foi acolhedora e apaixonada.





Me coloco à disposição como atleta e cidadão para apoiar qualquer movimento que promova a boa relação entre os clubes, jogadores e torcedores. Já passei por algo semelhante e, por conta disso, sei muito bem as sequelas que esses momentos são capazes de gerar.





Por fim, que situações como essa não aconteçam mais e que todos nós sigamos empenhados em fazer do futebol um espaço que propague a união e a paz.

















O atacante do Santa Cruz Thiago Galhardo usou suas redes sociais para divulgar uma nota oficial sobre o episódio de ataque ao ônibus do Ferroviário, ocorrido no último domingo (1º) após o jogo contra a Cobra Coral pela Série D. O atleta, que já foi diretamente afetado por um episódio parecido quando atuava no Fortaleza, se solidarizou com as vítimas da equipe cearense e disse que o responsável pelo ataque não representa a torcida tricolor.