Santa Cruz avança para SAF com investimento bilionário e transferência definitiva do Arruda

Tricolor do Arruda terá metas definidas de acordo com sua divisão

O Santa Cruz pode estar prestes a viver uma das maiores transformações de sua história. Na última semana, o Tricolor do Arruda recebeu oficialmente uma proposta vinculante para adquirir 90% das ações da futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. O documento, obtido pelo GE e confirmado pelo Diario de Pernambuco, prevê um investimento total de R$ 1 bilhão ao longo dos próximos 15 anos, com metas específicas.





A proposta será apreciada pelo Conselho Deliberativo/Fiscal e, posteriormente, será votada pelos sócios. Um dos pontos centrais do acordo envolve o estádio José do Rego Maciel, o Arruda, que será transferido de forma definitiva à SAF Coral, mediante aprovação de lei municipal. Até lá, o Santa Cruz cederá a concessão do estádio por 50 anos, com renovação automática por igual período.





Investimento garantido por divisão

O plano de negócios apresentado pela Cobra Coral participações estabelece orçamentos mínimos anuais, corrigidos pelo IPCA, de acordo com a divisão em que o Santa Cruz estiver no Campeonato Brasileiro. Os valores partem de R$ 20 milhões na Série D e podem chegar a R$ 100 milhões na Série A.





Confira:

Série A: R$ 100 milhões

Série B: R$ 52 milhões

Série C: R$ 36 milhões

Série D: R$ 20 milhões





A SAF também passará a ter exclusividade total de uso e exploração comercial do Arruda, enquanto o clube social manterá controle sobre as áreas sociais, que serão desmembradas da nova estrutura societária.





Reestruturação e futuro

Além do aporte financeiro, a proposta prevê um compromisso com práticas de governança corporativa, desenvolvimento da base, requalificação da infraestrutura e aumento da competitividade esportiva. O projeto será votado pelos sócios do clube, e a sua aprovação pode representar o início de uma nova era para o Santa Cruz. Vale lembrar, que a partir desta quinta-feira (12), os conselheiros já podem ter acesso a proposta apenas de forma presencial na sede do clube.