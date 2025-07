Santa Cruz recebe investidores da SAF no Arruda e inicia fase decisiva do processo

O Santa Cruz vive um momento decisivo em sua história. Neste domingo (8), representantes do clube receberam no estádio do Arruda os investidores interessados da SAF Coral. A visita foi conduzida pelos presidentes Bruno Rodrigues (Executivo), Victor Tavares Pessoa de Melo (Conselho Deliberativo) e Adriano Lucena (Patrimonial), que apresentaram a estrutura do clube aos empresários Vinícius Diniz, Marcus Bittar, Iran Barbosa, Fernando Vieira, Ale Kubitschek e André Beraldo. O Santa Cruz vive um momento decisivo em sua história. Neste domingo (8), representantes do clube receberam no estádio do Arruda os investidores interessados da SAF Coral. A visita foi conduzida pelos presidentes Bruno Rodrigues (Executivo), Victor Tavares Pessoa de Melo (Conselho Deliberativo) e Adriano Lucena (Patrimonial), que apresentaram a estrutura do clube aos empresários Vinícius Diniz, Marcus Bittar, Iran Barbosa, Fernando Vieira, Ale Kubitschek e André Beraldo.





Durante a visita, os dirigentes apresentaram as instalações do Arruda e discutiram os próximos passos do processo. A reunião marca o início de uma nova fase da negociação, agora com a formalização da proposta vinculante entregue à cúpula do clube.





Vale lembrar, que presidente Bruno Rodrigues já encaminhou a documentação oficial assinada pelos investidores aos presidentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. O documento detalha as condições finais da proposta de aquisição da SAF. Segundo o cronograma estabelecido pela diretoria coral, os dois conselhos terão até o dia 16 de junho para analisar a proposta. Vale destacar, que os conselheiros não têm poder de vetar a proposta.





Após o parecer, o clube dará o último passo: será a realização de uma Assembleia Geral de Sócios, com prazo de até 45 dias, onde os sócios decidirão, em votação, se o Santa Cruz se tornará oficialmente uma SAF sob nova gestão.





A negociação é vista como um momento crucial na história recente do Santa Cruz, que busca se reerguer administrativa e esportivamente após anos de instabilidade. A expectativa é que, com a entrada dos novos investidores, o clube ganhe fôlego financeiro, estrutura profissionalizada e um projeto sólido de retomada.