Santa Cruz perde de virada para o Ferroviário-CE e vê invencibilidade chegar ao fim na Série D

O Santa Cruz conheceu sua primeira derrota na Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo (8), ao ser superado pelo Ferroviário-CE por 3 a 1, no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza. A Cobra Coral saiu na frente com Thiago Galhardo, mas viu o adversário reagir com dois gols do experiente Ciel e um de João Neto, que selou a virada do Tubarão da Barra.





[SAIBAMAIS]Apesar da derrota, a Cobra Coral se mantém na liderança do Grupo A3, com 19 pontos. Por outro lado, o Tubarão da Barra chegou aos 12 pontos, mantendo-se na quarta colocação do grupo — dentro da zona de classificação para a próxima fase da competição.





O Santa Cruz volta a campo no próximo domingo (15), às 17h, para enfrentar o Sousa-PB, no Estádio do Arruda. Já o Ferroviário-CE encara o América-RN no mesmo dia, às 16h30, na Arena das Dunas.





O JOGO

A partida foi realizada com torcida única — apenas a cearense — por determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A medida foi tomada após o ônibus da delegação do Ceará ter sido alvo de vandalismo no Recife.





Apesar da restrição ao público visitante, nos camarotes do estádio Presidente Vargas estiveram presentes membros da diretoria do Santa Cruz e representantes do grupo de investidores da SAF Coral, acompanhando a partida de perto.

Jogo movimentado desde o apito inicial. As duas equipes buscaram o ataque logo nos primeiros minutos. O Ferroviário-CE tentava se impor com a força do mando de campo, enquanto o Santa Cruz, sem se intimidar, apostava em uma construção de jogo paciente, trabalhando a bola desde a defesa com toques curtos e precisão.





E a ousadia pernambucana foi recompensada cedo: aos 11 minutos, após corte da zaga cearense em um lançamento, Thiago Galhardo dominou de peito e arriscou o chute de longe. A bola ganhou velocidade e morreu no cantinho do goleiro João Victor para abrir o placar: 1 a 0.





Mas o Ferroviário-CE reagiu rapidamente. Em um erro na saída de bola do Santa Cruz, Felipe Cruz encontrou Ciel livre, que dominou com liberdade dentro da área e bateu rasteiro. O goleiro Felipe Alves ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o empate: 1 a 1 no placar.





E a virada quase veio logo em seguida. Em nova investida do Tubarão da Barra, Ciel foi lançado na área e ganhou da marcação, aproveitando a indecisão do goleiro Felipe Alves, que saiu atrasado. A zaga do Santa Cruz também falhou no corte, deixando o centroavante livre para finalizar. Mas Ciel desperdiçou a chance, cabeceando mal e mandando a bola pela linha de fundo





A resposta da Cobra Coral não demorou. Em uma jogada bem construída desde o campo de defesa, Gabriel Galhardo achou Geovany em velocidade pela esquerda. O camisa 11 avançou, cortou para a linha de fundo e cruzou com precisão. Toty apareceu bem na área, cabeceou firme, e a bola desviou no braço de um defensor do Ferroviário-CE.





Imediatamente, os jogadores do Santa Cruz pediram a marcação de pênalti, mas o juiz mandou o jogo seguir, interpretando o lance como involuntário. A decisão gerou reclamação por parte da equipe pernambucana, que via no lance uma chance clara de voltar à frente no placar. A etapa inicial foi marcada por equilíbrio. Ambas as equipes buscaram o ataque desde os primeiros minutos, alternando momentos de domínio e criando boas oportunidades, desceram ao vestiário com a igualdade.





SEGUNDO TEMPO





E o segundo tempo já começou eletrizante. No primeiro lance após o inicio da segunda etapa, Bryam cruzou com precisão na área, encontrando Ciel bem posicionado. O centroavante do Ferroviário testou firme, cabeceando no cantinho, mas Felipe Alves fez uma defesa espetacular, operando um verdadeiro milagre para salvar o Santa Cruz e manter o empate no placar.





Com uma postura mais cautelosa no início da segunda etapa, a Cobra Coral foi, aos poucos, ganhando terreno e se lançando ao ataque. Em uma das investidas, Toty fez bom cruzamento pela direita, e a bola chegou limpa para Balotelli, que finalizou com força. A bola desviou na defesa do Ferroviário-CE e saiu pela linha de fundo, garantindo o escanteio para o Santa Cruz. Na cobrança, William Júnior arriscou direto para o gol, em batida fechada, e quase surpreendeu o goleiro João Vitor, que se esticou para fazer a defesa e evitar o gol olímpico.





A Cobra Coral seguia em busca da vitória. E quase chegou lá em uma jogada de pura habilidade e velocidade. Thiago Galhardo puxou o contra-ataque em arrancada espetacular, deixando adversários e tocou de letra para Thiaguinho, que dominou, avançou com espaço e finalizou. Mas a bola saiu pela linha de fundo, à esquerda do gol de João Vitor.





O Tubarão da Barra também não se intimidou e respondeu à altura. Gabriel Moyses conduziu da direita para a esquerda e finalizou com perigo no canto. Felipe Alves espalmou, e no rebote, Felipe Cruz teve a chance, mas foi desarmado por Eurico no momento exato do chute, salvando o Santa Cruz.





Mas como diz o ditado: “água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.” E foi exatamente o que aconteceu. Em nova investida, Gabriel Moyses fez o pivô dentro da área, girou com categoria e tocou para trás. Ciel apareceu livre e bateu rasteiro, no canto direito de Felipe Alves, que nada pôde fazer desta vez. Virada do Ferroviário-CE no Presidente Vargas: 2 a 1.





Atrás no placar, a Cobra Coral partiu com tudo para o ataque. O Santa Cruz tentou reagir na reta final e até criou boa chance de empatar. Após cruzamento preciso, Thiago Galhardo apareceu bem na área e cabeceou com força, mas mandou para fora, desperdiçando uma oportunidade clara de deixar tudo igual no Presidente Vargas. Em nova investida ofensiva, Toty cruzou com precisão pela direita, e Pedro Henrique apareceu bem na área, testando firme no canto direito do goleiro João Vitor. Mais uma grande chance desperdiçada pelo Tricolor pernambucano.





Mas foi no contra-ataque que o Ferrão matou a partida. Ciel arrancou com velocidade e, ao chegar na linha de fundo, tocou para João Neto. O atacante pisou na área e finalizou cruzado. Felipe Alves ainda tentou salvar com a perna, mas não conseguiu evitar o gol. Com isso, o Ferroviário ampliou a vantagem no Presidente Vargas, selando a vitória por 3 a 1.

FICHA DA PARTIDA:

FERROVIÁRIO-CE 3

João Vitor; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Léo Paraíso e Ailton Santos; Ramires, Kevin Rivas (João Neto) e Gharib (Hugo Costa); Gabriel Moyes, Felipe Cruz e Ciel. Técnico: Tiago Zorro.

SANTA CRUZ 1

Felipe Alves; Toty, Matheus Vinícius, Eurico e Vinicius Silva (Rodrigues); Wagner Balotelli (Pedro Henrique), Gabriel Galhardo (Pedro Favela) e William Júnior (João Pedro); Thiaguinho (Vini Hora), Geovany Soares e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.





Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Horário: 17h30

Árbitro: Wiomar Santana de Oliveira (AL)

Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues e Jose Moracy de Sousa e Silva (ambos do CE)

Cartões amarelos: Thiaguinho (S); Ailton Santos, Kevin Rivas (F)

Gols: Thiago Galhardo (11'/1º) (S); Ciel (15'/1º) e (28'/2º) e João Neto (44'/2º) (F)