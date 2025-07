Santa Cruz passa a exigir biometria facial para acesso aos jogos no estádio do Arruda

O Santa Cruz passa a exigir, a partir deste domingo (15), a identificação por biometria facial para o acesso ao Estádio do Arruda. A nova regra será válida para todos os setores do estádio, inclusive o reservado à torcida visitante, no confronto contra o Sousa-PB, às 17h, pela 9ª rodada da Série D. O Santa Cruz passa a exigir, a partir deste domingo (15), a identificação por biometria facial para o acesso ao Estádio do Arruda. A nova regra será válida para todos os setores do estádio, inclusive o reservado à torcida visitante, no confronto contra o Sousa-PB, às 17h, pela 9ª rodada da Série D.





[SAIBAMAIS]A medida atende à Lei Geral do Esporte, que determina a implantação de reconhecimento facial em estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas, como forma de ampliar o controle de acesso e reforçar a segurança nas praças esportivas. Em Pernambuco, a obrigatoriedade será no Aflitos, Arruda, Arena de Pernambuco e Ilha do Retiro.





Problemas no jogo-teste

A nova tecnologia já foi testada no duelo contra o Ferroviário-CE no Arruda e apresentou falhas operacionais. Houve acúmulo de torcedores nas entradas, falhas na leitura facial e demora no processo de identificação, o que causou transtornos. Além disso, o sistema bloqueou ingressos falsificados e impediu o acesso de torcedores que tentaram entrar apenas com o cadastro biométrico, sem ingresso válido ou check-in de sócio. Próximo ao início da partida, a grande concentração de público provocou tumulto, invasões e até danos em algumas catracas do estádio.





Medidas para evitar novos transtornos

Para evitar a repetição dos problemas, o Santa Cruz informou que está adotando uma série de medidas. Orientadores serão posicionados em todos os portões de acesso e haverá nova sinalização com balizamento para direcionar os torcedores, incluindo a criação de "bolsões" de organização de fila.





Além disso, o clube prepara uma programação especial com shows nas áreas internas do estádio e promoções no pré-jogo, como forma de incentivar a chegada antecipada da torcida.





A orientação para os torcedores é que realizem o cadastro biométrico com antecedência e garantam seu ingresso ou check-in de sócio antes do dia do jogo.





Como realizar:





Vale lembrar, que o cadastramento facial só pode ser feito pelo celular, por meio do site: (ACESSE AQUI)





Já os sócios devem atualizar seus dados no sistema disponível: (ACESSE AQUI)

Em caso de dúvidas, o clube disponibiliza suporte via WhatsApp pelo número (81) 98416-8568.