Santa Cruz oficializa rescisão com o atacante João Diogo

[SAIBAMAIS]O atacante havia sido anunciado como reforço do Tricolor do Arruda em março deste ano, após se destacar pelo Betim-MG. No entanto, sua segunda passagem pelo clube foi relâmpago. João Diogo entrou em campo em apenas duas partidas, contra Treze-PB e Horizonte-CE, as duas vindo do banco de reservas, sem marcar gols. Ao todo, foram apenas 34 minutos jogados com a camisa coral.





O técnico Marcelo Cabo já havia explicado anteriormente que a ausência do atleta nas últimas partidas se deu por critérios exclusivamente técnicos, descartando qualquer tipo de problema extracampo. No início da semana, o presidente Bruno Rodrigues adiantou a notícia da saída do jogador, reforçando que o elenco do Santa Cruz está passando por uma reestruturação natural, como parte do processo de ajustes internos da equipe.

Confira o comunicado divulgado pelo Santa Cruz

O Santa Cruz Futebol Clube informa que, em comum acordo, foi realizada a rescisão contratual com o atleta João Diogo. Agradecemos ao jogador pelos serviços prestados com a camisa coral e desejamos sucesso na sequência da sua carreira", diz o comunicado oficial.

