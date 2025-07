Reforço: Santa Cruz oficializa contratação de atacante Renato, ex-Ponte Preta e Sport

O Santa Cruz oficializou nesta quinta-feira (5) a contratação do atacante Renato, de 35 anos, para a sequência da Série D. O experiente jogador, que estava na Ponte Preta, chega ao Arruda para reforçar o setor ofensivo. O Santa Cruz oficializou nesta quinta-feira (5) a contratação do atacante Renato, de 35 anos, para a sequência da Série D. O experiente jogador, que estava na Ponte Preta, chega ao Arruda para reforçar o setor ofensivo.





Renato estava na Ponte Preta, mas vinha sem espaço na equipe. Em 2024, entrou em campo apenas quatro vezes, somando atuações no Paulistão e na Copa do Brasil. Apesar de ter contrato até o fim de 2025 com o clube paulista, o atacante foi liberado por não fazer parte dos planos do técnico da Macaca.





A contratação atende a um pedido do técnico Marcelo Cabo, que recentemente destacou a necessidade de reforços nas pontas do ataque. Em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras, o treinador citou a carência de jogadores com capacidade de velocidade e profundidade no setor.





Revelado pelo Sport como lateral-direito, Renato se consolidou como atacante ao longo da carreira. Seu melhor momento recente foi em 2023, pelo CRB, com 18 gols e 4 assistências em 48 partidas. No entanto, nos últimos anos, o jogador tem lidado com lesões que reduziram seu tempo em campo.