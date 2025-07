Santa Cruz não é notificado pela CBF sobre torcida única, mas jurídico apresenta defesa prévia

Mesmo sem ter sido oficialmente notificado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Santa Cruz já se movimenta nos bastidores diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que determinou torcida única no confronto contra o Ferroviário-CE, válido pela 8ª rodada da Série D. A partida está marcada para este domingo (8), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Mesmo sem ter sido oficialmente notificado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Santa Cruz já se movimenta nos bastidores diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que determinou torcida única no confronto contra o Ferroviário-CE, válido pela 8ª rodada da Série D. A partida está marcada para este domingo (8), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.





A decisão foi tomada após ato de vandalismo sofrido pelo ônibus do Ferroviário no último domingo (1), em Recife, quando a delegação cearense se deslocava do Estádio do Arruda até o hotel. O incidente motivou a Federação Cearense de Futebol (FCF) a solicitar medidas preventivas, com o objetivo de preservar a segurança de atletas, comissões técnicas e torcedores.





Apesar de ainda não ter recebido qualquer comunicado formal da CBF, o departamento jurídico do Santa Cruz apresentou uma defesa prévia ao STJD, demonstrando preocupação com os desdobramentos da decisão e buscando garantir o direito de sua torcida acompanhar a partida fora de casa.





Um ponto que chamou atenção foi o comportamento inicial do próprio Ferroviário. O clube cearense chegou a abrir a venda de ingressos para o setor visitante, e alguns torcedores do Santa Cruz chegaram a adquirir bilhetes. No entanto, pouco depois, a venda foi suspensa, gerando incerteza entre os tricolores que planejavam viajar a Fortaleza para apoiar o time.

Até o momento, o Santa Cruz aguarda uma posição oficial da entidade que organiza o campeonato para saber se poderá contar com o apoio de seus torcedores na capital cearense.