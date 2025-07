Santa Cruz encaminha proposta da SAF para os Conselhos Deliberativo e Fiscal

Mais uma grande notícia para o Santa Cruz. O clube informou, na última sexta-feira (06) à noite, que a proposta final da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) foi encaminhada ao Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal tricolor. Pelo cronograma original, a documentação era para ser enviada na segunda-feira (02), mas o prazo foi adiado por solicitação da Cobra Coral Participações, que vai assumir o futebol do clube. Mais uma grande notícia para o Santa Cruz. O clube informou, na última sexta-feira (06) à noite, que a proposta final da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) foi encaminhada ao Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal tricolor. Pelo cronograma original, a documentação era para ser enviada na segunda-feira (02), mas o prazo foi adiado por solicitação da Cobra Coral Participações, que vai assumir o futebol do clube.





[SAIBAMAIS]A proposta agora passará por comissões temáticas dos conselheiros e, segundo o presidente Bruno Rodrigues, será tornada pública aos torcedores.





Com a divulgação do documento, torcedores, conselheiros e sócios poderão, enfim, conhecer os detalhes da proposta que promete marcar uma nova era no Arruda. O modelo de SAF é visto como uma alternativa viável para reestruturar financeiramente o Santa Cruz, que vive anos de instabilidade dentro e fora de campo. O Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal terão até o dia 16 de junho para realizar uma análise completa da proposta da SAF.





Na divulgação feita através de nota oficial, o Santa Cruz ressaltou o compromisso com a transparência. "Esse passo reafirma o compromisso do Executivo Coral em conduzir o processo com transparência, responsabilidade e as melhores intenções para o futuro do Santa Cruz, em linha com os princípios de governança na nossa instituição.

Proposta final da SAF do Santa Cruz entregue ao Conselho Deliberativo e Fiscal. %uD83D%uDC0D pic.twitter.com/KTwQyd2LiM — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) June 7, 2025





Veja o cronograma da implantação da SAF do Santa Cruz





Dia 2 de junho - Apresentação da matéria ao Conselho Deliberativo e Comissão Fiscal;

Entre 2 de junho e 16 de junho - Análise do Conselho Deliberativo e Comissão Fiscal;

Entre 16 de junho e 30 de junho - Realização da reunião do Conselho Deliberativo;

45 dias após realização da reunião do Conselho Deliberativo - Assembleia Geral de Sócios