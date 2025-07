Santa Cruz: Da chegada dos investidores até o fim da invencibilidade na Série D

O domingo prometia ser um dia especial para o Santa Cruz. Na parte da manhã, Bruno Rodrigues (Executivo), Victor Tavares (Conselho) e Adriano Lucena (Patrimonial) receberam os investidores da SAF Coral. A visita incluiu um tour pelas instalações do Mundão do Arruda, discussões sobre os próximos passos da SAF e até um momento descontraído com um bate bola no gramado. Entretanto, a alegria da manhã foi ofuscada depois, quando o Tricolor do Arruda enfrentou o Ferroviário. O sonho de comemorar mais uma vitória se desmanchou ao ser derrotado por 3x1, a primeira da equipe na Série D. Ao contrário das boas atuações recentes, o desempenho do Santa Cruz foi bem abaixo esperado. No primeiro tempo, o jogo até equilibrado, com gols de Thiago Galhardo, aos 13 minutos, e de Ciel, dois minutos depois. No entanto, após os gols, o Ferrão se mostrou mais incisivo, tendo as melhores oportunidades de se colocar à frente, principalmente com Ciel. O Santa Cruz, por sua vez, optou por adotar uma postura cautelosa, tentando explorar os contra-ataques, mas sem sucesso.

Na etapa complementar, mesmo com as alterações promovidas pelo técnico Marcelo Cabo, a equipe seguiu sem conseguir efetivar suas chances. O atacante Thiaguinho teve boas chances, mas acabou falhando nas oportunidades. Aos 28, um descuido da defesa do Santa permitiu que Ciel virasse o jogo. A equipe pernambucana finalmente se lançou ao ataque, desordenado, e esbarrando na defesa cearense, que ampliou no contra-ataque com João Neto. Faltou empenho e eficácia do Santa para buscar os três pontos. Com dois jogos em casa, contra Sousa e Central, o time segue próximo de assegurar a classificação antecipada para o mata-mata da competição.





O Timbu e suas limitações técnicas

Em Salvador, o Náutico enfrentou o Bahia com um time reserva e sentiu as consequências de sua limitada capacidade técnica. O Timbu, apesar de seu espírito lutador e dedicação em campo, não foi capaz de manter a vantagem e acabou sendo derrotado pelo Tricolor da Boa Terra. A necessidade de reforços é evidente, especialmente agora que o clube está fora da Copa do Nordeste. O treinador Hélio dos Anjos, que vem fazendo milagres com este elenco, terá um grande desafio pela frente para que o Alvirrubro consiga retornar ao caminho das vitórias na Série C, pois, com este grupo, a entrada no G8 parece um objetivo distante.





Salário e identificação

Quanto ao Sport, a escolha de Daniel Paulista como treinador reflete duas preocupações da diretoria: o lado financeiro e a identificação com o clube. Dentre os nomes cogitados, Daniel Paulista provavelmente foi a opção mais em conta. Sua ligação emocional com a torcida, tanto como atleta quanto como técnico, pode ser um fator-chave. No entanto, se conseguirá tirar o Leão da zona de rebaixamento, apenas o tempo e futuras contratações poderão responder.





Patativa em Ascensão

Que crescimento do Central. A Patativa venceu o Treze, assumiu a vice-liderança do grupo e torce por um tropeço do América/RN contra o Sousa, na quarta. Grande campanha do time de Caruaru.