Santa Cruz condena ataque ao ônibus do Ferroviário-CE e aguarda providências das autoridades policiais

O Santa Cruz divulgou nota oficial nesta segunda-feira (02) condenando o ataque sofrido pelo ônibus da delegação do Ferroviário-CE na noite do último domingo (01), após partida válida pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, no Estádio do Arruda. Segundo relatos do clube, uma pedra foi arremessada contra o veículo enquanto transitava pelo bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife.





[SAIBAMAIS]O episódio ocorreu poucas horas após o apito final do confronto entre as duas equipes, que terminou com vitória da Cobra Coral por 3 a 1. O ataque não deixou feridos, mas gerou preocupação entre os membros da delegação cearense. A direção do Ferroviário e a Federação Cearense de Futebol (FCF) manifestaram indignação e cobraram providências imediatas.





Em resposta, o Santa Cruz repudiou o ato e classificou o ocorrido como um episódio isolado. “Somos um clube de combate histórico e permanente à violência, portanto, condenamos o ato”, diz trecho do comunicado divulgado nas redes oficiais do clube. A diretoria tricolor também informou que representantes do clube visitaram o hotel onde o Ferroviário está hospedado para prestar solidariedade.

Até o momento, o autor do ataque ainda não foi identificado. Em contato com os órgãos de segurança pública do Estado, a reportagem do DP Esportes recebeu uma nota oficial: "Sobre o incidente com a delegação do clube Ferroviário, após o jogo contra o Santa Cruz, na tarde do domingo (1°), um inquérito policial foi instaurado pela Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva – DPRIE. O procedimento visa apurar o dano/depredação causado no ônibus do time cearense.

A Secretaria de Defesa Social (SDS) e suas Operativas repudiam qualquer ato de violência relacionada ao futebol e esclarece que diversas ações integradas vêm sendo reforçadas em dias de jogo, para garantir a segurança dentro e fora dos estádios, seja dos torcedores, jogadores, delegações e da sociedade em geral.

Em relação ao episódio com a delegação do Ferroviário, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informa que, a escolta estava sendo realizada conforme planejamento operacional e contava com equipes do Batalhão de Trânsito (BPTran), do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), da Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (Cipmoto) e do Batalhão de Polícia Montada (RPMon). Nas proximidades do Mercado da Encruzilhada, no Recife, uma pedra foi arremessada em direção ao ônibus da equipe, um vidro ficou trincado, mas ninguém se feriu. Após o fato o ônibus seguiu viagem sem novos incidentes"



O clube pernambucano destacou que aguarda a apuração dos fatos por parte das autoridades e reafirmou seu compromisso com a segurança no futebol. “Nosso compromisso é com o respeito, a civilidade e a integridade de todos os envolvidos no espetáculo esportivo”, finalizou.





Confira nota do Santa Cruz na íntegra:





A noite é de festa. Não de violência





Sobre manifestações do Ferroviário/CE e da Federação Cearense de Futebol, acerca de ocorrência policial envolvendo o ônibus que conduzia a delegação do clube, após o jogo deste domingo, o Santa Cruz esclarece: Somos um clube de combate histórico e permanente a violência, portanto condenamos o ato. Uma pedra foi atirada por um vândalo contra o ônibus quando o veículo passava pelo bairro da Encruzilhada. Diretores do Santa Cruz estiveram no hotel onde estava hospedada a equipe do FAC para prestar solidariedade a delegação cearense. A diretoria do Santa Cruz aguarda a apuração e providências por parte das autoridades policiais deste episódio isolado.





Recife, 2 de junho de 2025





Santa Cruz Futebol Clube.