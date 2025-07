Santa Cruz aposta na força do Arruda para confirmar liderança e classificação na Série D

Tricolor mira classificação antecipada com sequência de jogos no Arruda

Após sofrer sua primeira derrota na Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz volta as atenções para o próximo compromisso na competição com um objetivo claro: retomar o caminho das vitórias e consolidar sua liderança no Grupo A-3. No próximo domingo (15), às 17h, o Tricolor recebe o Sousa-PB, no estádio do Arruda, em confronto que pode encaminhar a classificação para a próxima fase.





[SAIBAMAIS]Apesar do tropeço diante do Ferroviário-CE fora de casa, a campanha do Santa Cruz segue sólida. Em oito rodadas disputadas, a equipe soma 19 pontos de 24 possíveis, o que lhe garante a liderança isolada da chave, três pontos à frente do vice-líder Central e nove de vantagem sobre o quinto colocado, primeiro fora da zona de classificação.





Com a tabela a favor, o Santa Cruz terá uma sequência decisiva nas próximas semanas. Dos quatro próximos jogos, três serão disputados no Arruda. Além do duelo contra o Sousa-PB, a Cobra Coral encara o Central no dia 29 de junho, também em casa, e fecha a sequência como mandante diante do Santa Cruz-RN, com data e horário ainda indefinidos. O único confronto fora de casa será diante do América-RN, no dia 6 de julho, na Arena das Dunas.





Para o técnico e o elenco tricolor, o fator casa pode ser determinante neste momento da competição. A força da torcida, somada ao bom desempenho no Arruda até aqui, são considerados trunfos importantes para garantir a classificação com antecedência e manter a liderança, que assegura vantagem de decidir em casa na fase eliminatória.





Biometria facial obrigatória

O sistema de biometria facial será obrigatório a partir deste próximo jogo contra o Sousa-PD. O recurso, estreado na última partida contra o Ferroviário-CE, tem como objetivo reforçar a segurança e agilizar o acesso ao estádio.