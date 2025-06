Rodrigues, lateral do Santa Cruz, exalta campanha na Série D, mas afirma 'seguir com os pés no chão'

A Cobra Coral volta a campo daqui a 10 dias, onde enfrenta o Central, no Estádio do Arruda, pela 10ª rodada da Série D de 2025

O Santa Cruz detém a melhor campanha geral da Série D, após a vitória sobre o Sousa na última rodada, a Cobra Coral chegou a maior pontuação de todos os times da competição, com 22 pontos. Ao todo, o Tricolor do Arruda tem 81% de aproveitamento na competição, com sete vitórias, um empate e apenas uma derrota, além de um saldo de 10 gols, onde são 16 marcados e apenas seis sofridos até o momento.

O Lateral-esquerdo da equipe, Rodrigues, que soma 21 partidas com a camisa da Cobra Coral, exalta o desempenho do Santa Cruz na quarta divisão do Campeonato Brasileiro. O jogador destaca a vontade da equipe e afirma que é positivo ver como os treinamentos vem se convertendo em boas atuações em campo.





"A gente tem feito uma campanha bem sólida, com muita entrega e comprometimento de todo o grupo. Liderar a chave e ter a melhor campanha da competição até aqui mostra o nosso empenho na competição. É muito gratificante ver o resultado do nosso trabalho refletido dentro de campo”, disse Rodrigues.





Faltando cinco rodadas para o término da fase de grupos, o Santa Cruz tem cinco pontos de vantagem em relação ao vice-líder Central e busca garantir a classificação na liderança do Grupo C, para ter a vantagem de decidir os confrontos do mata-mata no Estádio do Arruda. Rodrigues também fez uma projeção para a reta final da primeira fase da competição.





"Sabemos que ainda temos jogos muito importantes pela frente. Queremos manter a regularidade, seguir pontuando e garantir a classificação na liderança do grupo. Vamos seguir focados e com os pés no chão, pensando jogo a jogo, para alcançarmos os nossos objetivos na competição”, finalizou o lateral.