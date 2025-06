Revelado pelo Sport, Renato retorna a Pernambuco para vestir a camisa do Santa Cruz

Depois de longo período longe do futebol pernambucano, Renato está de volta ao estado onde iniciou sua carreira. Revelado pelo Sport como lateral-direito, o jogador retorna em nova fase da carreira. Agora como atacante, e com um novo desafio: defender as cores do Santa Cruz. Depois de longo período longe do futebol pernambucano, Renato está de volta ao estado onde iniciou sua carreira. Revelado pelo Sport como lateral-direito, o jogador retorna em nova fase da carreira. Agora como atacante, e com um novo desafio: defender as cores do Santa Cruz.





Aos 34 anos, Renato chega ao Tricolor do Arruda mais experiente, após passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Fluminense, Avaí e Ponte Preta. O jogador celebrou o acerto com o Santa Cruz e demonstrou entusiasmo com a nova oportunidade.





“Para mim é uma felicidade enorme estar vestindo essa camisa. Agradeço primeiramente a Deus, à diretoria, ao professor que me ligou, e aos meus companheiros que me receberam muito bem. A expectativa é alta, estou muito feliz, espero estrear o quanto antes, mas ainda estou no processo físico”, afirmou o atacante.





Renato destacou que o amadurecimento ao longo da carreira será um diferencial para contribuir dentro e fora de campo. “A diferença do Renato que passou aqui a primeira vez é a experiência. Tive bastante rodagem por grandes clubes, e creio que isso vai agregar ao elenco e à comissão técnica. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.”





O peso da camisa coral foi determinante para a decisão do jogador em aceitar a proposta. Segundo o jogador, o projeto do clube e o contato com dirigentes e comissão técnica também pesaram. “O que pesou na decisão foi o peso da camisa, a torcida, a ligação do Harlei (Menezes), da diretoria, do professor também. Todo jogador que recebe uma proposta do Santa Cruz, creio que não vai pensar duas vezes”, destacou.





Sobre a saída recente da Ponte Preta, Renato explicou que uma lesão no Campeonato Paulista dificultou sua sequência no time, mas agora mira um novo começo com foco total no Santa Cruz.“Infelizmente me machuquei no Estadual e demorei para voltar. Quando retornei, o time já estava ajustado. Agora, venho para ajudar o Santa Cruz da melhor forma possível. É um grande clube e não merece estar nesse lugar”, explicou.





Por fim, Renato mandou um recado direto à torcida coral. “O torcedor pode esperar muita vontade, garra e determinação, todos os clubes que passei, sempre dei o meu melhor”, finalizou.