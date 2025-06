Processo da SAF no Santa Cruz avança, mas apreciação no Conselho Deliberativo só deve ocorrer em julho

O Santa Cruz segue avançando nas etapas para a constituição da sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF), mas o processo ainda deve levar mais tempo até ser finalizado. Segundo o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Victor Pessoa de Melo, a proposta vinculante será apreciada em reunião na primeira ou segunda semana de julho. Vale lembrar, que a partir desta quinta-feira (12), os conselheiros já podem ter acesso a proposta apenas de forma presencial na sede do clube. O Santa Cruz segue avançando nas etapas para a constituição da sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF), mas o processo ainda deve levar mais tempo até ser finalizado. Segundo o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Victor Pessoa de Melo, a proposta vinculante será apreciada em reunião na primeira ou segunda semana de julho. Vale lembrar, que a partir desta quinta-feira (12), os conselheiros já podem ter acesso a proposta apenas de forma presencial na sede do clube.





[SAIBAMAIS]“Ainda não temos uma data cravada para a reunião. Mas ela deve ocorrer entre a primeira e a segunda semana de julho. Já que temos o São João no meio, temos que respeitar todos esses prazos”, explicou Victor Pessoa, em entrevista à Rádio Jornal.





“Estamos fazendo o máximo para que nosso trabalho tenha o máximo de abrangência e acolha toda a dúvida dos conselheiros. Esse é um momento histórico do clube, e precisamos escutar, interpretar e acolher. Todo mundo só quer o bem do Santa Cruz”, acrescentou.





Após a etapa de apreciação pelo Conselho Deliberativo, o cronograma prevê que a proposta seja submetida à Assembleia Geral de Sócios. Essa fase final poderá levar cerca de 45 dias, o que projeta a formalização da SAF tricolor apenas para meados de agosto.





“Recebemos o material em meio físico na segunda-feira (9). Disponibilizamos cinco vias, sendo uma delas destinada ao Conselho Deliberativo para vistas presenciais. O conselheiro se identifica, faz o protocolo e realiza sua análise. Também estamos ajustando o canal de comunicação via e-mail para que todos possam enviar dúvidas, sugestões e questionamentos, assim respondermos em tempo hábil e com total transparência”, explicou.





Além da análise individual dos conselheiros, o conteúdo da proposta também será submetido à Comissão Fiscal e às comissões temáticas do clube. O dirigente reconhece a ansiedade da torcida, mas reforça a importância de cumprir os trâmites com responsabilidade. “Essa aparente demora que os conselheiros e a torcida mencionam se deve à necessidade de fazer cumprir os ritos estatutários”, finalizou.





Se aprovada, a SAF representará uma mudança significativa na governança do Santa Cruz, com a separação da gestão do futebol em um novo modelo empresarial, buscando maior eficiência, investimentos e profissionalização.