Presidente do Conselho Fiscal do Santa Cruz acredita em aprovação da SAF: 'Sentimento é de que será aprovada'

Presidente do Conselho Fiscal do Santa Cruz projeta aprovação da SAF

O Santa Cruz está cada vez mais perto de se transformar em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em entrevista ao podcast Cast Coral, o presidente do Conselho Fiscal do clube, Bartolomeu Bueno, afirmou que o sentimento interno é de aprovação da proposta, que será submetida à apreciação dos conselhos Deliberativo/Fiscal e, posteriormente votação dos sócios - Assembleia Geral dos Sócios.





"Nós vamos apreciar o documento. Na sexta-feira passada, almoçamos juntos – eu, o presidente Bruno Rodrigues, o presidente do Conselho Deliberativo Vitor Pessoa de Melo e dois dos investidores. Eles fizeram uma apresentação muito boa. Em princípio, a SAF foi muito bem construída", afirmou.





Segundo o presidente do Conselho Fiscal, ajustes foram solicitados para preservar direitos históricos do clube, como camarotes, cadeiras cativas e os sócios. “Esses direitos foram mantidos, porque são os sócios que vão aprovar ou não na Assembleia Geral. Nosso parecer vai para o Deliberativo e, depois disso, a Assembleia será convocada”, explicou.





Nos bastidores, a proposta de SAF é vista com otimismo, principalmente pela solidez do grupo de investidores envolvido. “Essa SAF está sendo montada por um pessoal com expertise e capital. Eles estão garantindo respaldo financeiro ao futebol, à reestruturação do Arruda e à criação de um novo centro de treinamento”, detalhou o dirigente.





Contas em pauta antes da SAF

Antes da análise definitiva sobre a SAF, o Conselho Fiscal precisa emitir parecer sobre outro ponto essencial: as contas do exercício de 2024. O relatório financeiro da gestão Bruno Rodrigues será avaliado antes da votação da SAF.





“Temos que dar o parecer pela aprovação ou não das contas do ano passado e também da programação orçamentária para 2025. Isso precisa ocorrer antes da votação da SAF”, reforçou.





As próximas semanas serão decisivas para o futuro do Santa Cruz. Com o processo em estágio avançado, a diretoria trabalha para garantir respaldo institucional e o aval dos sócios à proposta, que pode marcar uma nova era na história do clube tricolor.