Ônibus do Ferroviário sofre ataque após jogo contra o Santa Cruz no Arruda

Na noite deste domingo (1), o Ferroviário relatou que o ônibus que transportava sua delegação foi alvo de um ataque com pedras após a saída do Estádio do Arruda em direção ao hotel onde a equipe estava hospedada no Recife. Ninguém ficou ferido.

[SAIBAMAIS]De acordo com o clube cearense, a ação violenta ocorreu mesmo com a presença de escolta da Polícia Militar de Pernambuco. No veículo estavam atletas, comissão técnica e membros do staff do Ferrão.

O episódio danificou o ônibus e, segundo nota oficial divulgada pelo Ferroviário, por pouco não resultou em ferimentos. O clube repudiou veementemente o ato de vandalismo e lamentou mais um caso de violência relacionado ao futebol.

"Reforçamos que episódios como esse mancham o futebol, afastam as famílias dos estádios e jamais podem ser tratados como algo comum no esporte", diz trecho da nota oficial.





Por fim, o Ferroviário cobrou que os responsáveis pelo ataque sejam identificados e que as autoridades competentes tomem as devidas providências legais.

Confira a nota oficial do Ferroviário sobre o ocorrido:

"Ao deixarmos o Estádio do Arruda, retornando para o hotel onde estávamos hospedados no Recife, nossa delegação foi alvo de uma ação covarde e ousada por parte de torcedores do Santa Cruz, que apedrejaram o ônibus, mesmo com a presença de escolta da Polícia Militar de Pernambuco. O episódio colocou em risco a integridade física dos nossos atletas, comissão técnica e staff.





Por muito pouco, ninguém se feriu. A gravidade do ocorrido poderia, infelizmente, ter resultado em uma tragédia.





Lamentamos profundamente e repudiamos veementemente mais um ato de vandalismo e violência ocorrido em solo pernambucano. Reforçamos que episódios como esse mancham o futebol, afastam as famílias dos estádios e jamais podem ser tratados como algo comum no esporte.





Esperamos que os responsáveis sejam devidamente identificados e que as autoridades competentes tomem as providências cabíveis. Seguimos firmes, unidos e focados no nosso trabalho."