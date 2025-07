"O Santa Cruz está aberto ao mercado", afirma Marcelo Cabo sobre busca por reforços

De olho no mercado! Invicto na Série D do Campeonato Brasileiro e com uma das melhores campanhas da competição até aqui, o Santa Cruz não pretende se acomodar. Mesmo com um elenco que vem se destacando em campo, com 19 pontos conquistados em sete jogos (seis vitórias e um empate), o Tricolor continua atento em busca de novas peças para fortalecer ainda mais o grupo. De olho no mercado! Invicto na Série D do Campeonato Brasileiro e com uma das melhores campanhas da competição até aqui, o Santa Cruz não pretende se acomodar. Mesmo com um elenco que vem se destacando em campo, com 19 pontos conquistados em sete jogos (seis vitórias e um empate), o Tricolor continua atento em busca de novas peças para fortalecer ainda mais o grupo.





[SAIBAMAIS]A mais recente contratação, anunciada na última quinta (5), foi a do atacante Renato, de 35 anos, ex-Ponte Preta. O jogador chega para reforçar o setor ofensivo da Cobra Coral, atendendo a um pedido do técnico Marcelo Cabo.





O treinador participou de entrevista coletiva nesta sexta-feira (6) e comentou a chegada do novo reforço.





"A gente ficou muito feliz com a contratação do Renato. É um jogador que vai agregar bastante ao nosso elenco, um jogador experiente e que tem um histórico de bastante gols", expressou.

TRICOLOR ABERTO AO MERCADO

Marcelo Cabo afirmou que o Santa Cruz segue ativo no mercado em busca de jogadores pontuais para a sequência da Série D. Segundo o treinador, a contratação de Renato surgiu como uma oportunidade, algo que o Tricolor do Arruda deve seguir aproveitando na busca por reforços.

"O Santa Cruz está aberto ao mercado. A gente está analisando o mercado como um todo, e, da mesma forma como surgiu essa oportunidade com o Renato, a gente está atento a outras. Eu tinha uma necessidade urgente no extremo, então a diretoria supriu. E não tem uma posição específica, afirmou Cabo.





"Estou satisfeito com o que o meu elenco vem entregando. Como falei anteriormente, se vier uma peça que venha a agregar na sequência da competição, a gente vai analisar. O elenco do Santa Cruz não está fechado, ele está aberto, e a gente vai continuar mapeando o mercado por um jogador do nível que temos ou melhor, para que possa fortalecer esse elenco para a sequência da competição", finalizou

PRÓXIMO JOGO

O Santa Cruz volta a campo neste domingo (8), às 17h30, quando enfrenta o Ferroviário-CE, no Estádio Presidente Vargas. A partida é válida pela oitava rodada da fase de grupos. No último domingo (1), as duas equipes se enfrentaram no Estádio do Arruda, em jogo que terminou com vitória da Cobra Coral por 3 a 1.