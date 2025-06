O Arruda pulsa! Santa Cruz ultrapassa 100 mil torcedores como mandante na Série D

Santa Cruz ultrapassa marca de 100 mil torcedores na Série D do Brasileiro e comprova novamente força da torcida no estádio do Arruda

Clube querido da multidão. Mesmo disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz segue demonstrando a força da sua imensa torcida. Após apenas quatro jogos como mandante na competição, a Cobra Coral ultrapassou a marca de 100 mil torcedores presentes no estádio do Arruda, número que impressiona e reforça a tradição do Tricolor no cenário nacional. Clube querido da multidão. Mesmo disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz segue demonstrando a força da sua imensa torcida. Após apenas quatro jogos como mandante na competição, a Cobra Coral ultrapassou a marca de 100 mil torcedores presentes no estádio do Arruda, número que impressiona e reforça a tradição do Tricolor no cenário nacional.





[SAIBAMAIS]O feito foi alcançado neste último jogo da equipe no estádio Arruda, na vitória por 2 a 0 sobre o Sousa-PB, que contou com 16.903 torcedores. Somados aos públicos das partidas anteriores — 27.019 contra o Horizonte-CE, 26.112 contra o América-RN e 30.025 diante do Ferroviário-CE — o Tricolor do Arruda chegou ao total de 100.059 torcedores nas arquibancadas até aqui.





Em média, o Santa Cruz vem levando cerca de 25 mil torcedores por jogo como mandante, números que superam boa parte dos clubes das Séries A, B e C do futebol brasileiro. A média confirma que, mesmo em uma fase esportiva desafiadora, o clube mantém uma das torcidas mais apaixonadas do país.





Além do apoio nas arquibancadas, a presença massiva do público tem sido um trunfo dentro de campo: o Santa Cruz venceu todos os quatro jogos realizados no Arruda até agora. O bom desempenho como mandante tem sido fundamental na campanha da equipe na busca pelo acesso à Série C.

Públicos do Santa Cruz na Série D de 2025:

Santa Cruz 4x0 Horizonte-CE

Público total: 27.019 torcedores





Santa Cruz 2x1 América-RN

Público total: 26.112 torcedores





Santa Cruz 3x1 Ferroviário-CE

Público total: 30.025 torcedores





Santa Cruz 2x0 Sousa-PB

Público total: 16.903 torcedores