Santa Cruz é o dono da melhor campanha da Série D; veja clubes com maior aproveitamento

Com uma campanha consistente e empolgante, o Santa Cruz desponta como o grande destaque da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. Após nove rodadas, o Tricolor do Arruda soma 22 pontos, fruto de sete vitórias, um empate e apenas uma derrota, o que representa 81% de aproveitamento, o melhor entre os 64 clubes que iniciaram a competição nacional. Com uma campanha consistente e empolgante, o Santa Cruz desponta como o grande destaque da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. Após nove rodadas, o Tricolor do Arruda soma 22 pontos, fruto de sete vitórias, um empate e apenas uma derrota, o que representa 81% de aproveitamento, o melhor entre os 64 clubes que iniciaram a competição nacional.





[SAIBAMAIS]A boa fase da Cobra Coral reacende a esperança da torcida tricolor em conquistar o tão desejado acesso à Série C. Embalado por resultados expressivos, o Santa Cruz não apenas lidera seu grupo, mas também detém a melhor campanha geral da Quarta Divisão.





Além do desempenho na Série D, o Tricolor do Arruda também figura entre os clubes com melhor aproveitamento geral na temporada 2025 entre todas as divisões do futebol brasileiro, ficando a frente do líder da Série A: Flamengo (72%); Série B: Goiás (72%); Série C: Caxias (66%).





Com uma campanha embalada pela força da torcida e uma equipe competitiva, o Santa Cruz segue firme no objetivo de retornar a Série C. Apesar da campanha positiva na primeira fase, a Cobra Coral terá que encarar três mata-matas para o acesso.





Confira os sete times com os melhores aproveitamentos até aqui na Série D:





Santa Cruz (PE): 22 pontos – 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota (81%)





ASA (AL): 20 pontos – 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota (74%)





Joinville (SC): 19 pontos – 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas (70%)





Aparecidense (GO): 19 pontos – 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas (70%)





Manauara (AM): 19 pontos – 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas (70%)





Tuna Luso (PA): 18 pontos – 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota (66%)





Inter de Limeira (SP): 18 pontos – 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota (66%)