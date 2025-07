'Nos sentimos fortalecidos': Marcelo Cabo destaca presença dos investidores da SAF do Santa Cruz

O domingo foi de sentimentos mistos para o Santa Cruz. Enquanto fora de campo o clube viveu um momento simbólico com a presença dos investidores da SAF Coral, dentro das quatro linhas a equipe sofreu sua primeira derrota na Série D do Campeonato Brasileiro, ao ser superado pelo Ferroviário. O domingo foi de sentimentos mistos para o Santa Cruz. Enquanto fora de campo o clube viveu um momento simbólico com a presença dos investidores da SAF Coral, dentro das quatro linhas a equipe sofreu sua primeira derrota na Série D do Campeonato Brasileiro, ao ser superado pelo Ferroviário.





Horas antes da partida, o dia começou com um momento especial no estádio do Arruda, no Recife. Os investidores Vinícius Diniz, Marcus Bittar, Iran Barbosa, Fernando Vieira, Ale Kubitschek e André Beraldo estiveram presentes no estádio do Arruda, acompanhados do presidente coral e dirigentes do clube. De lá, embarcaram em um voo fretado rumo à capital cearense para acompanhar o duelo da Cobra Coral.





Apesar do revés em campo, o técnico Marcelo Cabo destacou o aspecto positivo da visita. Em entrevista pós-jogo, enalteceu o envolvimento direto dos investidores.





“Ficamos felizes com a presença dos nossos investidores, com nosso presidente e nossa diretoria. Isso é sinal que cada vez mais eles estão perto da gente. Isso é uma coisa que faz o Santa Cruz mais forte. O Santa Cruz é muito grande, e fica ainda mais forte com a chegada dos investidores. Eles vieram presenciar, vieram in loco assistir à partida. A gente, como profissional, se sente fortalecido e respaldado por uma SAF que está para assumir o clube em pouco prazo”, declarou o treinador.





O movimento sinaliza a consolidação do processo de transição do Santa Cruz para o modelo de Sociedade Anônima do Futebol. A SAF Coral, que ainda está em fase de formalização, promete uma gestão mais profissional e sustentável, com metas claras de reestruturação administrativa e retorno esportivo.





Situação da SAF:

O presidente Bruno Rodrigues já encaminhou a documentação oficial assinada pelos investidores aos presidentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. O documento detalha as condições da proposta de aquisição da SAF. Segundo o cronograma estabelecido pela diretoria coral, os dois conselhos terão até o dia 16 de junho para analisar a proposta. Vale destacar, que os conselheiros não têm poder de vetar a proposta.





Após o parecer, o clube dará o último passo: será a realização de uma Assembleia Geral de Sócios, com prazo de até 45 dias, onde os sócios decidirão, em votação, se o Santa Cruz se tornará oficialmente uma SAF sob nova gestão.