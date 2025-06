No embalo do Arruda, Santa Cruz vence Sousa e assume melhor campanha geral da Série D

Invicto como mandante na Quarta Divisão, o Santa Cruz venceu o Sousa-PB, por 2 a 0, neste domingo (15), no estádio do Arruda, em jogo válido pela 9ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória tricolor foram marcados por Thiago Galhardo e Thiaguinho, ambos no primeiro tempo. Com o resultado e o tropeço do ASA-AL na rodada, a Cobra Coral assumiu a liderança como melhor campanha geral da competição nacional. Invicto como mandante na Quarta Divisão, o Santa Cruz venceu o Sousa-PB, por 2 a 0, neste domingo (15), no estádio do Arruda, em jogo válido pela 9ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória tricolor foram marcados por Thiago Galhardo e Thiaguinho, ambos no primeiro tempo. Com o resultado e o tropeço do ASA-AL na rodada, a Cobra Coral assumiu a liderança como melhor campanha geral da competição nacional.





[SAIBAMAIS]Com 100% de aproveitamento em casa e desempenho sólido, o Santa Cruz lidera com folga o Grupo A3, somando 22 pontos. Já o Dinossauro do Sertão caiu para a última colocação, com apenas sete pontos, distante da zona de classificação para a próxima fase.





Agora, o Tricolor do Arruda terá um longo tempo de folga antes de voltar a campo. O próximo compromisso do Santa Cruz está marcado para o dia 29 de junho, às 17h, novamente no Arruda, contra o Central. No mesmo dia, o Sousa recebe o Horizonte-CE, às 16h30, no Marizão, em Sousa-PB.





O jogo





O início da partida foi marcado por um Santa Cruz incisivo trocando passes no ataque. E logo no início, Geovany Soares fez uma grande jogada pela lateral e cruzou com precisão para Thiago Galhardo, que apareceu livre na pequena área. No entanto, o centroavante cabeceou para fora, desperdiçando uma excelente chance de abrir o placar.





No entanto, o primeiro gol não demorou a sair. Em uma boa troca de passes entre Toty e Thiago Galhardo, o atacante foi derrubado na área após um carrinho de Herbert. Na sua segunda oportunidade clara no jogo, o artilheiro não desperdiçou: deslocou Bruno Fuso com uma cobrança precisa no canto direito e abriu o placar no Arruda: 1 a 0. Na comemoração, o Camisa Nove colocou um capacete em homenagem ao torcedor símbolo do clube, o 'Super Santa', que faleceu no final do ano passado.

O GOL E A HOMENAGEM! DE ARREPIAR! %u26AB%uFE0F%u26AA%uFE0F%uD83D%uDD34 pic.twitter.com/qAJ441woA5 %u2014 Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) June 15, 2025



Atrás no placar, o Sousa adiantou a marcação e passou a pressionar a saída de bola do Santa Cruz. E a estratégia deu resultado. Em uma saída equivocada, Felipe Alves falhou feio e entregou a bola nos pés de Luis Henrique, que cruzou rasteiro para Ian Augusto. Com o gol aberto, o atacante finalizou, mas acertou o travessão, desperdiçando uma chance clara de empatar a partida. E como diz um velho ditado do futebol: 'quem não faz, leva'. Em uma descida pela esquerda, Geovany Soares cruzou rasteiro, na medida, para Thiaguinho surgir entre os zagueiros e finalizar com precisão, ampliando o placar: 2 a 0.





A Cobra Coral diminuiu o ritmo, mas ainda assim chegava com facilidade ao campo de ataque, e por pouco não veio o terceiro gol. Geovany Soares desceu pela esquerda, sem marcação, e cruzou para Thiago Galhardo. O centroavante, livre de marcação, preferiu deixar a bola passar para Willian Júnior, mas o meia não estava tão próximo quanto ele imaginava, e a chance clara foi desperdiçada.





No final do primeiro tempo, a equipe paraibana começou a avançar ao ataque. Com liberdade, o atacante Luis Henrique arriscou de fora da área, a bola desviou na defesa tricolor e bateu na trave esquerda de Felipe Alves. Mas o placar permaneceu inalterado, e a Cobra Coral foi para o vestiário com a vantagem.





SEGUNDO TEMPO





Em busca de reverter o placar, o Sousa-PB adiantou a marcação e passou a pressionar a saída de bola do Santa Cruz. Com isso, acabou abrindo espaços para os contra-ataques da Cobra Coral, e foi justamente assim que o time tricolor chegou com perigo ao terço final do campo.Em velocidade, Thiaguinho acionou Geovany, que encontrou Willian Júnior, que finalizou sem direção.





O Sousa quase diminui o placar. Iran cruzou da direita e Diego Ceará tentou a finalização dentro da área, mas Gabriel Galhardo apareceu com um carrinho preciso no momento exato do chute, impedindo uma grande chance da equipe paraibana.





Em ritmo de banho-maria, a Cobra Coral adotou uma postura mais conservadora: não sofreu defensivamente, mas também pouco ameaçou no campo de ataque.Já o Dinossauro do Sertão, sem forças para reagir, mal conseguia oferecer perigo ao adversário.





FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ 2

Felipe Alves; Toty (Yuri Ferraz), Matheus Vinícius, Eurico e Vinicius Silva (Rodrigues); Wagner Balotelli (Jonata Paulista), Gabriel Galhardo (Lucas Bessa) e William Júnior; Thiaguinho (João Pedro), Geovany Soares e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.





SOUSA-PB 0

Bruno Fuso; Iran (Wellington Nunes), Emerson Bastos, Marcelo Duarte e Patrik Dias; João Rafael (Jackson Santos), Hebert Cristian (Felipe Jacaré) e Diego Viana (Ciro Henrique); Luis Henrique, Ian Augusto (Nathan Silva) e Diego Ceará. Técnico: Tardelly Abrantes.





Local: Estádio do Arruda, no Recife

Horário: 17h

Árbitro: Josue Reis de Jesus Junior (BA)

Assistentes: Jose Daniel Torres de Araujo e Elaise Juliana Santana Ferreira (ambos do PE)

Cartões amarelos: Geovany Soares (S);

Gols: Thiago Galhardo (12'/1º) e Thiaguinho (23'/1º) (S);

Público:16.903

Renda: R$ 404.910,00