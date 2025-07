Mesmo com biometria facial, Arruda sofre invasão, vandalismo e torcedores relatam superlotação nas arquibancadas

Vitória do Santa Cruz sobre o Ferroviário, neste domingo, também contou com problemas no acesso da torcida ao estádio

Apesar do clima de festa dentro de campo, com a vitória do Santa Cruz por 3 a 1 sobre o Ferroviário neste domingo (1), no estádio do Arruda, pela sétima rodada da Série D, o cenário fora das quatro linhas, antes e ao decorrer do jogo, foi de confusão.

Relatos de vandalismo, invasões e superlotação nas arquibancadas marcaram a partida, mesmo com a implementação do sistema de biometria facial para o acesso ao estádio.

SISTEMA DE BIOMETRIA FACIAL

A nova tecnologia, anunciada como medida de controle e segurança, não funcionou da maneira esperada em sua estreia. Torcedores relataram grandes filas e demora na liberação de entrada pelos equipamentos de reconhecimento facial. A situação gerou tumulto nos arredores do Arruda, e, mesmo com o anúncio prévio de ingressos esgotados, houve registros de invasões, principalmente no setor da arquibancada do escudo, e depredação de catracas.

E o teste da biometria facial no Arruda está sendo um caos... pic.twitter.com/FiS3oyjxIZ %u2014 NORONHA %uD83C%uDDFE%uD83C%uDDEA%uD80C%uDD99 (@Noronha1914) June 1, 2025





Em informação divulgada pela Rádio Jornal, com o estádio superlotado, alguns torcedores passaram mal e precisaram ser atendidos. A situação crítica levou a protestos nas redes sociais. O Santa Cruz, antes da bola rolar, havia anunciado a venda total dos ingressos.

Um ABSURDO COMPLETO o que tá acontecendo na área externa do Arruda. Uma VERGONHA. Uma humilhação pro torcedor. A vontade é de ir embora.



Alguém tem que responder por isso. NADA JUSTIFICA. Sistema novo, NADA.



UM DOS MAIORES ABSURDOS QUE JÁ VI NO ARRUDA. E olhe que já vi muitos. %u2014 Felipe Neto (@felipetrineto) June 1, 2025

PRÓXIMO JOGO

Líder isolado no Grupo A3 da Série D, com 19 pontos, o Santa Cruz volta a campo no próximo domingo (8), às 17h30, novamente contra o Ferroviário, mas desta vez fora de casa, no Estádio Presidente Vargas.