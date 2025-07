Marcelo Cabo pede maturidade ao elenco para digerir primeira derrota do Santa Cruz na Série D

Treinador reconhece superioridade do Ferroviário-CE no jogo e destaca a necessidade de aprender com os erros para seguir forte na competição

O técnico Marcelo Cabo lamentou a primeira derrota do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro, após a equipe pernambucana ser superada por 3 a 1 pelo Ferroviário-CE, fora de casa, no Estádio Presidente Vargas. Apesar do resultado negativo, o treinador tratou o revés com serenidade e cobrou maturidade do elenco para reagir na sequência da competição.





"É um resultado que nos entristece bastante, nossa primeira derrota na competição. Mas isso faz parte. A gente sabia que poderia acontecer ainda na fase de grupos e já vínhamos trabalhando esse cenário", afirmou Cabo.





O Santa Cruz começou bem a partida e chegou a abrir o placar, mas cedeu o empate rapidamente e viu o adversário virar na segunda etapa. Para o técnico coral, os erros foram decisivos, principalmente pela forma como os gols foram sofridos.





“Fizemos 1 a 0 dentro das características do jogo, bem postados, mas logo em seguida tomamos o gol. Não deu nem tempo de digerir. Foram dois lances em que a posse de bola era nossa. Precisamos amadurecer, não podemos oferecer esse tipo de chance para uma equipe bem organizada”, analisou.





Na etapa complementar, Marcelo Cabo modificou a postura do time, buscando mais ofensividade. Apesar das chances criadas, a equipe tricolor não conseguiu empatar o jogo. “Criamos volume ofensivo, com oportunidades claras. Se for fazer uma análise geral, o Ferroviário foi melhor, mas foi um jogo equilibrado. Assim como eles fizeram o 2 a 1, também tivemos chances”, ponderou.





Para o comandante coral, a maior lição da derrota é a necessidade de manter o equilíbrio emocional e o foco no trabalho. “Precisamos ser tão maduros na derrota quanto fomos em todas as vitórias. Falei com os jogadores no vestiário: é um momento de tranquilidade. Vamos trabalhar durante a semana para voltar a vencer dentro de casa”, concluiu.