Técnico do Santa Cruz destaca trabalho coletivo e humildade para manter momento positivo na Série D

Treinador destaca compromisso do elenco durante trabalhos no dia a dia

O Santa Cruz vive uma fase positiva na Série D do Campeonato Brasileiro. O técnico Marcelo Cabo acredita que a chave para manter o bom desempenho está no trabalho diário, na humildade e na valorização do grupo como um todo. Em entrevista coletiva após mais uma vitória, o comandante tricolor fez questão de dividir os méritos com toda a equipe que atua nos bastidores do Arruda.





"Isso é uma luta árdua do dia a dia. Para saber como a gente mantém essa trajetória, como não deixar cair. Isso é trabalho do dia a dia. E é um trabalho mais do Harlei Menezes (executivo de futebol), do que meu. É um cara que aparece pouco, costuma dar poucas entrevistas. Ele fala pouco, mas trabalha muito", destacou Marcelo Cabo.





O treinador ainda pontuou que o compromisso do elenco tem sido um diferencial neste momento da competição. Com um grupo comprometido, Cabo acredita que o Tricolor do Arruda tem condições de seguir evoluindo na Série D.

“A nossa grande missão é trabalhar arduamente todos os dias para que a gente não deixe esse nível que atingimos cair, com muito trabalho e humildade. Tenho certeza que tenho um grupo muito comprometido. Eles são protagonistas desse momento do Santa Cruz, que levam alegria para os nossos torcedores”, finalizou.





Série D

O Tricolor do Arruda segue voando nesta Série D e, com o resultado positivo, chegou aos 19 pontos, ocupando a liderança isolada do Grupo A3. Invicta, a equipe coral soma seis vitórias e um empate em sete partidas.O Santa Cruz volta a enfrentar o Ferroviário no próximo domingo (8), às 17h30, desta vez no Estádio Presidente Vargas, pela 8ª rodada da Série D.