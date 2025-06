Marcelo Cabo aponta atuação distinta entre tempos, mas celebra 'momento ímpar' do Santa Cruz

O técnico Marcelo Cabo demonstrou satisfação com o desempenho do Santa Cruz após a vitória sobre o Sousa-PB, por 2 a 0, no Arruda. O resultado garantiu a Cobra Coral a liderança geral da Série D do Campeonato Brasileiro. Mesmo reconhecendo oscilações durante a partida, o treinador valorizou o controle do jogo e o aproveitamento expressivo da equipe na competição nacional. O técnico Marcelo Cabo demonstrou satisfação com o desempenho do Santa Cruz após a vitória sobre o Sousa-PB, por 2 a 0, no Arruda. O resultado garantiu a Cobra Coral a liderança geral da Série D do Campeonato Brasileiro. Mesmo reconhecendo oscilações durante a partida, o treinador valorizou o controle do jogo e o aproveitamento expressivo da equipe na competição nacional.





"Fizemos tempos distintos. Um primeiro tempo de excelência e um segundo tempo bom. Eu, como treinador, tenho que olhar o macro. Ganhamos de uma equipe que no jogo passado venceu o América-RN e conseguimos controlar o jogo", avaliou o treinador Marcelo Cabo.





Com a vitória, o Tricolor do Arruda chegou a sete triunfos, um empate e apenas uma derrota em nove partidas, atingindo 81% de aproveitamento e se firmando como o melhor time entre os 64 clubes participantes da Série D. “Conseguimos manter a liderança e somos líderes gerais da competição. Isso dentro de um torneio árduo como a Série D é uma conquista importante”, destacou.





Outro ponto comemorado por Marcelo Cabo foi o desempenho defensivo. Após sofrer três gols no jogo anterior, o Santa Cruz voltou a sair de campo sem ser vazado, o que, segundo o técnico, era uma das metas estabelecidas para a partida. “Voltamos a não tomar gol, era uma grande meta para mim. Tentamos começar forte nos primeiros 25 minutos para definir o jogo e depois controlar o restante”, explicou.





Apesar de um tropeço fora de casa na rodada passada, Cabo fez questão de destacar a resiliência da equipe e o bom momento vivido sob seu comando. “O Santa Cruz vive um momento bom. Tivemos um tropeço, mas não acusamos o golpe. Saio satisfeito com o que estamos construindo. É um momento ímpar, com humildade e trabalho”, concluiu.





A torcida coral tem motivos de sobra para celebrar. Com consistência, organização e confiança, o Santa Cruz segue firme na luta pelo acesso à Série C. A Cobra Coral lidera com folga o Grupo A3, somando 22 pontos. Agora, o Tricolor do Arruda terá um longo tempo de folga antes de voltar a campo. O próximo compromisso do Santa Cruz está marcado para o dia 29 de junho, às 17h, novamente no Arruda, contra o Central.