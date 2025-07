Treinador analisa vestiário após primeiro revés do Santa Cruz na Série D: 'O som da derrota é o silêncio'

O Santa Cruz conheceu, neste domingo (8), sua primeira derrota na Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa no Presidente Vargas, a Cobra Coral foi superada pelo Ferroviário, em Fortaleza, e viu sua invencibilidade na competição chegar ao fim. Após o revés, o técnico Marcelo Cabo fez uma análise sincera sobre o impacto da derrota no grupo e espera uma reação rápida do elenco tricolor. O Santa Cruz conheceu, neste domingo (8), sua primeira derrota na Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa no Presidente Vargas, a Cobra Coral foi superada pelo Ferroviário, em Fortaleza, e viu sua invencibilidade na competição chegar ao fim. Após o revés, o técnico Marcelo Cabo fez uma análise sincera sobre o impacto da derrota no grupo e espera uma reação rápida do elenco tricolor.





[SAIBAMAIS]“O som de uma derrota dessa é o silêncio. É claro que ficamos muito chateados e entristecidos. O que eu achei muito bom do meu grupo foi como eles reagiram. Um grupo que sentiu a derrota, que se acostumou a vencer, que venceu a maioria das partidas da competição. Um grupo vencedor sente, sim”, afirmou Marcelo Cabo.





Apesar do resultado negativo, o treinador elogiou a postura dos jogadores, destacando a união e o comprometimento do elenco, que, segundo ele, segue firme e consciente da força coletiva construída ao longo da campanha.





“Nosso grupo é muito fechado e unido. Ninguém perdeu seu valor porque perdemos fora de casa para o Ferroviário. A gente sente, mas entendemos que somos um grupo forte”, completou.





Marcelo Cabo também evitou justificar a derrota com fatores externos, assumindo total responsabilidade pelo desempenho da equipe tricolor em campo. Para o comandante, faz parte do futebol lidar com os diferentes resultados — vitórias, empates e derrotas — e, mais importante do que o tropeço, é a capacidade de reação.





“O futebol é feito de três resultados. Nem sempre é aquilo que você trabalha para ter. A gente precisa estar preparado para a derrota. Não adianta arrumar desculpas. Perdeu, o responsável sou eu, que sou o comandante. Os jogadores sentiram, eu vi que reagiram bem. Vamos trabalhar durante a semana para recuperar em nossa casa”, finalizou.





O Santa Cruz agora foca na próxima rodada, quando jogará novamente no Arruda e buscará a reabilitação diante da torcida. Apesar da derrota, a Cobra Coral se mantém na liderança do Grupo A3, com 19 pontos. O Santa Cruz volta a campo no próximo domingo (15), às 17h, para enfrentar o Sousa-PB, no Estádio do Arruda.