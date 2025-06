Joias: Santa Cruz assina contrato profissional com duas promessas da base

O Santa Cruz oficializou, nesta quarta-feira (11), a assinatura de contrato profissional com dois jovens atletas formados nas categorias de base do clube. Os zagueiros José Antônio, conhecido como Zé, e Harley Dalyson são considerados promessas e vêm se destacando nas equipes Sub-17 e Sub-20, respectivamente. O Santa Cruz oficializou, nesta quarta-feira (11), a assinatura de contrato profissional com dois jovens atletas formados nas categorias de base do clube. Os zagueiros José Antônio, conhecido como Zé, e Harley Dalyson são considerados promessas e vêm se destacando nas equipes Sub-17 e Sub-20, respectivamente.





Nascido em 6 de novembro de 2008, Zé firmou vínculo de três anos com o Tricolor do Arruda. Com apenas 17 anos, o defensor tem se destacado pelo bom posicionamento e liderança dentro de campo, sendo um dos destaques do time Sub-17.





Harley Dalyson, por sua vez, nasceu em 25 de abril de 2006 e assinou contrato profissional com duração de dois anos. Integrante da equipe Sub-20, o zagueiro chama atenção pela consistência defensiva.





A oficialização dos contratos reforça o compromisso do Santa Cruz com a valorização das categorias de base. Ambos os atletas são acompanhados de perto pelo departamento de futebol e estão nos planos para futuras transições ao elenco profissional.