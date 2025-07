João Diogo está de saída do Santa Cruz, confirma presidente Bruno Rodrigues

De saída. O atacante João Diogo não faz mais parte dos planos do Santa Cruz para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. A confirmação foi feita pelo presidente do clube, Bruno Rodrigues, que destacou a movimentação natural do elenco como parte do processo de ajustes internos da equipe. De saída. O atacante João Diogo não faz mais parte dos planos do Santa Cruz para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. A confirmação foi feita pelo presidente do clube, Bruno Rodrigues, que destacou a movimentação natural do elenco como parte do processo de ajustes internos da equipe.





"João Diogo deverá sair do Santa Cruz. Não houve nada, isso é algo natural do futebol: um entra, outro sai. O Renato está chegando, o João Pedro, até pouco tempo, era considerado o melhor jogador do elenco. Hoje, está no banco, mas pode entrar para jogar tanto no meio quanto na ponta, porque tem qualidade para isso. Isso é bom. A disputa interna é muito importante", disse mandatário, em entrevista à Rádio Jornal.





João Diogo foi anunciado como reforço do Tricolor do Arruda em março deste ano, após boa passagem pelo Betim-MG. Em sua curta segunda passagem pelo clube, o atacante disputou apenas duas partidas – contra Treze-PB e Horizonte-CE –, ambas entrando no decorrer do jogo. O jogador não marcou gols em nenhuma das oportunidades.





O técnico Marcelo Cabo já havia comentado anteriormente que a ausência do atleta nas últimas partidas era uma escolha estritamente técnica, descartando qualquer problema extracampo.





Com a iminente saída de João Diogo, o Santa Cruz segue o processo de mudanças do elenco visando a disputa da Série D. O Tricolor deverá anunciar a chegada do atacante Renato, vindo da Ponte Preta.