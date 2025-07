Invictos na Série D: veja os quatro times que ainda não perderam

A fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro chegou à sua metade e já começa a desenhar os primeiros classificados para o mata-mata. Entre os 64 clubes na disputa, apenas quatro seguem invictos: Santa Cruz, ASA, Manauara e Altos. Desses, dois despontam como principais destaques da competição: Santa Cruz e ASA, líderes isolados de seus grupos e donos das melhores campanhas até agora. A fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro chegou à sua metade e já começa a desenhar os primeiros classificados para o mata-mata. Entre os 64 clubes na disputa, apenas quatro seguem invictos: Santa Cruz, ASA, Manauara e Altos. Desses, dois despontam como principais destaques da competição: Santa Cruz e ASA, líderes isolados de seus grupos e donos das melhores campanhas até agora.





O Santa Cruz lidera com folga o Grupo A3, somando 19 pontos após sete rodadas. A equipe acumula seis vitórias e um empate, demonstrando solidez defensiva e eficiência ofensiva. A vantagem sobre o segundo colocado, o América-RN (13 pontos), é de seis pontos, o que coloca o Tricolor do Arruda em situação confortável para garantir sua vaga com antecedência.





Cenário semelhante vive o ASA, de Arapiraca, no Grupo A4. O time alagoano também soma 19 pontos, com retrospecto idêntico ao do Santa Cruz: seis vitórias e um empate. O ASA está à frente de Jequié, Sergipe e Lagarto, todos com pontuações próximas entre si, mas ainda distantes do líder. O clube alagoano tem a melhor campanha geral por causa do saldo de gols.





Já o Manauara, representante do Amazonas no Grupo A1, tem 15 pontos - quatro vitórias e três empates - e aparece na liderança, seguido de perto por Tuna Luso (14) e Manaus (12). Apesar da invencibilidade, a situação do clube é mais delicada, dada a competitividade do grupo.





Outro invicto, o Altos, do Piauí, lidera o Grupo A2 com 13 pontos - três vitórias e quatro empates. A chave é uma das mais equilibradas da competição, com pelo menos seis clubes ainda na briga direta pelas quatro vagas do grupo.





A Série D classifica os quatro melhores de cada grupo para a fase eliminatória, e a manutenção da invencibilidade pode ser decisiva na reta final da primeira fase. Com mais sete rodadas pela frente, os líderes buscam manter a consistência para confirmar a vaga e chegar ao mata-mata com moral elevada.





Confira como está a situação de cada grupo, após sete rodadas. Os quatro mais bem pontuados de cada chave avançam para o mata-mata.





A1 – No G-4: Manauara (15), Tuna Luso (14), Manaus (12) e Águia de Marabá (12). Em quinto lugar, o Independência-AC, com 11 pontos, está na espreita.





A2 – No G-4: Altos (13), Imperatriz (12), Iguatu (10) e Sampaio Corrêa (9). O grupo está bastante equilibrado. O quinto, o Parnahyba, tem 8 pontos; na sequência, Maranhão e Tocantinópolis estão com 7 pontos e Maracanã, com 6.





A3 – No G-4: O Santa Cruz está disparado na frente, com 19. Depois, fecham a zona de classificação: América (13), Central (13) e Ferroviário (9). Em quinto, o Treze (9), em sexto, o Horizonte (7), e Santa Cruz de Natal (7), em sétimo, estão vivos na competição.





A4 – No G-4: O ASA, com 19 pontos, está muito à frente dos concorrentes. É seguido por Jequié (13), Sergipe (11) e Lagarto (11). O Juazeirense, em quinto, também com 11 pontos, está na briga pelo G-4.





A5 – No G-4: Aparecidense (16), Ceilândia (14), Luverdense (13) e Mixto (12). Segue firme na disputa o Capital, em quinto, com 11 pontos.





A6 – No G-4: Portuguesa (14), Maricá (11), Pouso Alegre (10) e Rio Branco (9). É o grupo mais embolado de todos. Nova Iguaçu, em quinto, tem 9 pontos. Porto Vitória, Água Santa e Boavista, respectivamente em sexto, sétimo e oitavo, têm 8 pontos.





A7 – No G4: Inter de Limeira (14), Goiatuba (11), Cascavel (11) e Cianorte (10). Em quinto, o Uberlândia, tem 8 pontos. Monte Azul e Itabirito respectivamente em sexto e sétimo, somam 7 pontos.





A8 – No G-4: Joinville (16), Marcílio Dias (14), Barra (13) e São José (12). Curiosamente, os três primeiros são de Santa Catarina. O Azuriz, em quinto, com 7 pontos, está bem atrás.