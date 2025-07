FPF se reúne com Santa Cruz e órgãos de segurança para discutir melhorias na operação dos jogos no Arruda

A proposta é implementar mudanças que já possam ser sentidas nos próximos jogos; A próxima partida no Arruda será no dia 15 de junho

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) promoveu, nesta segunda-feira (02), uma reunião estratégica com representantes do Santa Cruz, órgãos de segurança pública e empresas terceirizadas, com o objetivo de avaliar e aprimorar a operação dos jogos realizados no Estádio do Arruda. A iniciativa teve como foco principal os acontecimentos registrados na partida entre Santa Cruz e Ferroviário-CE, em duelo válido pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.





Entre os pontos debatidos estiveram a organização do fluxo de entrada e saída do público, a sinalização interna do estádio, os protocolos de segurança e a qualidade dos serviços prestados. Todos os presentes reforçaram o compromisso de atuar de forma conjunta para corrigir as deficiências identificadas, sempre priorizando a segurança, o conforto e o bem-estar dos torcedores.





“A escuta dos torcedores e o diálogo com os envolvidos na operação do jogo são fundamentais para construirmos uma experiência mais positiva. O torcedor precisa ser tratado como protagonista do espetáculo”, destacou um dos representantes da FPF durante a reunião.





O compromisso assumido pelas partes envolvidas é imediato e coletivo. A proposta é implementar mudanças que já possam ser sentidas nos próximos jogos, garantindo uma jornada mais tranquila e segura para quem comparece ao estádio. A FPF informou que seguirá monitorando e avaliando continuamente a operação dos jogos, com o propósito de consolidar um padrão de excelência nos eventos esportivos realizados em Pernambuco.