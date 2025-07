Ferroviário-CE x Santa Cruz: veja onde assistir ao vivo com imagens e de forma gratuita

Buscando a melhor campanha geral da Série D, o Santa Cruz entra em campo neste domingo (8), às 17h30, para enfrentar o Ferroviário-CE no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela oitava rodada da Quarta Divisão. A partida será transmitida ao vivo, com imagens e de forma gratuita, através do canal TV Ferrão, no YouTube. Buscando a melhor campanha geral da Série D, o Santa Cruz entra em campo neste domingo (8), às 17h30, para enfrentar o Ferroviário-CE no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela oitava rodada da Quarta Divisão. A partida será transmitida ao vivo, com imagens e de forma gratuita, através do canal TV Ferrão, no YouTube.





[SAIBAMAIS]Com campanha impecável, o Tricolor do Arruda é o líder isolado do Grupo A3, somando 19 pontos, fruto de seis vitórias e um empate. A equipe comandada por Marcelo Cabo ainda não sabe o que é perder na competição e busca mais um resultado positivo para garantir, de forma antecipada, sua classificação à próxima fase.





Já o Ferroviário-CE tenta reencontrar o caminho das vitórias após ser derrotado pelo próprio Santa Cruz na rodada anterior, no Recife. O clube cearense caiu para quinta posição do grupo, com nove pontos, após a vitória do Santa Cruz-RN contra o Horizonte-CE





Por determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o jogo será realizado com torcida única - cearense. A medida foi adotada após o ônibus da delegação do Ferroviário ter sido alvo de vandalismo no Recife, no confronto do último final de semana.





Serviço do jogo:

Partida: Ferroviário-CE x Santa Cruz

Data: Domingo, 8º de junho

Horário: 17h30

Local: Estádio Presidente Vargas (PV), Fortaleza-CE

Transmissão: TV Ferrão (YouTube), com imagens e acesso gratuito