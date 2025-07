Ferroviário-CE x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações da 8ª rodada da Série D

Com clima de revanche e objetivos distintos, o Santa Cruz visita o Ferroviário-CE neste domingo (8), às 17h30, no Estádio Presidente Vargas, pela oitava rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo, que será realizado com torcida única a favor do time cearense, coloca frente a frente a Cobra Coral líder invicto do Grupo A3 e o Tubarão da Barra que busca se firmar na zona de classificação após uma campanha marcada pela oscilação. Com clima de revanche e objetivos distintos, o Santa Cruz visita o Ferroviário-CE neste domingo (8), às 17h30, no Estádio Presidente Vargas, pela oitava rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo, que será realizado com torcida única a favor do time cearense, coloca frente a frente a Cobra Coral líder invicto do Grupo A3 e o Tubarão da Barra que busca se firmar na zona de classificação após uma campanha marcada pela oscilação.





[SAIBAMAIS]A partida será realizada com torcida única, por determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), devido o ônibus da delegação cearense ter sido alvo de vandalismo no Recife, na partida do final de semana passado.





Líder isolado do Grupo A3 com 19 pontos, a Cobra Coral vive um grande momento sob o comando de Marcelo Cabo. Invicto na competição, com seis vitórias e um empate, o Tricolor do Arruda busca mais um resultado positivo para encaminhar sua classificação antecipada à próxima fase e garantir vantagem nos mata-matas. Com os retornos dos volantes Gabriel Galhardo e Pedro Favela, a tendência é que Galhardo reassuma a titularidade, substituindo Jonatas Paulista. A única dúvida é na lateral direita: Israel sentiu um incômodo e pode ser desfalque. Com isso, Toty pode começar entre os titulares.

HOOOOOOOOOJE TEEEEEEEM SAAAAAAAAANTAAAAAAAAAAAAAAAA! %uD83D%uDC0D%u26AB%uFE0F%u26AA%uFE0F%uD83D%uDD34



%u26BD%uFE0F| Ferroviário %uD83C%uDD9A Santa Cruz

%uD83C%uDFC6| Série D

%u231A%uFE0F| 17h30

%uD83C%uDFDF%uFE0F| Ferroviário pic.twitter.com/kxqPObHT3M — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) June 8, 2025





"Os resultados trazem muita confiança. A nossa campanha pode ser surpresa externamente, mas internamente não é nenhuma surpresa. Porque a gente preparou a equipe. Os jogadores vem assimilando aquilo que é o DNA do Santa Cruz”, disse o técnico.

Do outro lado, o Ferroviário-CE tenta se reerguer após a derrota sofrida no último confronto contra o próprio Santa Cruz, no Arruda. A equipe cearense caiu para quinta colocação com nove pontos, após a vitória do Santa Cruz-RN. Jogando em casa, o Tubarão da Barra mantém aproveitamento perfeito com três vitórias em três partidas, o que reforça a esperança de encerrar a invencibilidade do adversário.





O técnico Tiago Zorro deve escalar força máxima para tentar reencontrar o caminho das vitórias e manter o time dentro da zona de classificação. O time aposta no bom desempenho defensivo em casa, onde sofreu apenas um gol até agora.

FICHA DA PARTIDA:

FERROVIÁRIO-CE

João Vitor; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Léo Paraíso e Ailton Santos; Ramires, Kevin Rivas e Gharib; Bryam, Felipe Cruz e Ciel. Técnico: Tiago Zorro.